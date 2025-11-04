تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 04-11-2025

انخفض سعر عملة Avalanche (AVAXUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من احتمالات تمديد خسائره على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 18.45$، ليستهدف مستوى الدعم 14.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط