بطولة إيطاليا: فيورنتينا يقيل مدربه بيولي لسوء النتائج

الرياص - اسماء السيد - روما : أقال فيورنتينا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، مدربه ستيفانو بيولي من منصبه، بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه في تموز/يوليو الماضي.

وقالت إدارة النادي التوسكاني في بيان "إعفاء ستيفانو بيولي من مهام التدريب"، موضحة أنها أوكلت المهمة "موقتا" إلى دانييلي غالوبا.

ومنذ تولي بيولي المهمة، لم يحصد "فيولا" سوى أربع نقاط من عشر مباريات في "سيري أ" (أربعة تعادلات وست هزائم)، وهي أسوأ حصيلة في تاريخ النادي في هذه المرحلة من الموسم.

وتراجع الفريق، المملوك لرجل الأعمال الإيطالي الأميركي روكو كوميسو، إلى المركز العشرين والأخير بعد خسارته على أرضه أمام ليتشي 0 1 الأحد، وفوز جنوى على ساسوولو 2 1 الإثنين.

وبحسب الصحافة الإيطالية، تفكر إدارة فيورنتينا الذي سيحتفل بمئويته الموسم المقبل، في التعاقد مع روبرتو دافيرسا، المدرب السابق لبارما وليتشي وإمبولي، أو باولو فانولي، الذي لا يشرف حاليا على أي فريق منذ رحيله عن تورينو في حزيران/يونيو الماضي بعد موسم واحد فقط.

ويُعد هذا الإخفاق من أكبر خيبات الأمل في المسيرة التدريبية لبيولي (60 عاما) الذي خلف رافايلي بالادينو المستقيل بعد موسم واحد.

وخلال أقل من 18 شهرا، أشرف بيولي على ثلاثة أندية، هي ميلان الذي لم يجدد عقده بعد خمسة مواسم (2019 2024)، ثم النصر السعودي الذي أقاله بعد موسم واحد (2024 2025)، وأخيرا فيورنتينا.

وسبق لبيولي أن درب فيورنتينا بين عامي 2017 و2019، قبل أن تتم إقالته بعد موسم ونصف، كما سبق له الدفاع عن ألوان الفريق كلاعب.

كما تولى تدريب أندية بولونيا (2011 2014)، ولاتسيو روما (2014 2016)، وإنتر (2016 2017)، وحقق لقبا وحيدا في مسيرته التدريبية، هو الدوري الإيطالي عام 2022 مع ميلان.