كيف تنسّقين أجدد صيحات المكياج مع ملابس شتاء 2026.. نصائح ذهبية تعزز جمال إطلالتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:11 صباحاً - الموضة كما هو معروف متغيرة وليست ثابتة على الإطلاق، بدليل أنه مع كل موسم جديد يتم إطلاق صيحات جمالية تحاكي أجواء الموسم ومناسباته، بما في ذلك صيحات المكياج. وفي شتاء 2026 يمكنك أن تنسقي أجدد صيحات المكياج بما يتناسب مع ملابسك وألوانها، فتعززي من جمال إطلالتك وتجعليها الأكثر تناسقاً وأناقة.

من رسمات العيون المكياج مروراً بموضة الأيلاينر وصولاً إلى ألوان أحمر الشفاه، نرصد لك في التالي أجدد صيحات المكياج لهذا الشتاء وكيفية تنسيقها مع ملابسك الشتوية الأنيقة.

أجدد صيحات مكياج عيون شتاء 2026

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



يأتي مكياج العيون هذا الشتاء بلمسات دافئة ودرجات غنية تعكس عمق الموسم وجاذبيته. فالظلال البنية والبرونزية لا تزال تتصدر المشهد، ولكن مع إضافة ومضات معدنية خفيفة تعطي العينين إشراقة ناعمة من دون مبالغة. كما يبرز المكياج السموكي الناعم الذي يدمج بين درجات الكراميل والشوكولا كأحد أبرز الأساليب التي تمنح النظرة عمقاً وجاذبية. وإذا كنت تميلين إلى الإطلالة الكلاسيكية، فألوان المكياج الترابية المطفية ستكون خيارك الأمثل خلال النهار، بينما في المساء يمكن اعتماد ظلال لامعة بخفة لإضفاء لمسة فخمة راقية.

أكثر رسمات شتاء 2026 رواجاً

من عرض ستيفان رولاند Stéphane Rolland- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تتجه رسمات العيون هذا الموسم نحو الإيقاعات الهادئة والخطوط الناعمة. فالأيلاينر الرفيع المسحوب قليلاً عند طرف العين يمنحك إطلالة رقيقة ومتوازنة، فيما تعود رسمة عين القطة الكلاسيكية بلمسة أكثر مرونة تجعلها متناسبة مع مختلف أشكال العيون. أما إذا كنت من محبات الجرأة الراقية، فجرّبي الأيلاينر البني الداكن بدلاً من الأسود، فهو يمنحك تحديداً واضحاً إنما أكثر دفئاً وانسجاماً مع ألوان الشتاء.

أكثر ألوان أحمر الشفاه رواجاً لهذا الشتاء

من عرض شوشينغ Chocheng- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تتراوح درجات أحمر الشفاه في شتاء 2026 بين الألوان الهادئة العميقة وتلك الغنية الواضحة. فالنيود الدافئ والخوخي الترابي مثاليان للإطلالات النهارية البسيطة، بينما يبرز البني الكراميل والنحاسي الوردي كلونين أساسيين يعكسان فخامة الموسم. ولعاشقات الإطلالات المتوهجة، يعود الأحمر الداكن والبرغندي والتوتي والبنفسجي العميق ليمنح الشفاه حضوراً ساحراً ومعبّراً في أمسيات الشتاء.

نصائح لتنسيق المكياج مع الملابس الشتوية

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا اعتمدتِ ملابس بدرجات حيادية كالأبيض، العاجي أو البيج، فاختاري مكياجاً دافئاً بخطوط واضحة لإضافة عمق إلى الإطلالة.

أما ألوان الملابس الغنية كالأخضر الغامق أو الأحمر الداكن، فتتناسق معها الشفاه النيود والعيون الترابية الدافئة والهادئة، للحفاظ على توازن الإطلالة.

وإذا كانت إطلالتك شتوية بسيطة تعتمد على المعاطف الصوفية الواسعة، فإضافة لمعة خفيفة على العينين أو الشفاه ستمنحك لمسة حيوية جذابة.

حيل مكياج تمنحكِ إطلالة شتوية دافئة

من عرض إش آند إم HeM- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

استخدمي القليل من الهايلايتر الذهبي على أعلى الخدين وجسر الأنف لخلق تأثير دافئ يعكس الضوء.

استبدلي البودرة الجافة بمنتجات كريمية قدر الإمكان لمنح البشرة نعومة ولمسة مخملية.

وزّعي البلاشر بتدرجات الوردي الترابي أو المشمشي لتعزيز توهج طبيعي يناسب برودة الشتاء.

ولا تنسي ترطيب الشفاه جيداً قبل وضع أحمر الشفاه للحصول على مظهر مفعم بالحيوية والإشراق.

صيحات مكياج ابتعدي عنها هذا الشتاء

على رغم تعدّد صيحات المكياج الدارجة هذا الموسم، هناك بعض الأساليب التي يُفضّل التخفيف منها أو تجنبها للحفاظ على إطلالة متوازنة وناعمة في شتاء 2026. فمن الأفضل الابتعاد عن طبقات الفاونديشن الثقيلة التي تُبرز الجفاف وتفاصيل البشرة مع برودة الطقس، واستبدالها بتركيبات مرطّبة تمنح البشرة مظهراً حيوياً ودافئاً.

كذلك، تراجعت موضة الحواجب المحددة بحدة أو المبالغ في رسمها، لتحل محلها الحواجب الطبيعية ذات التمشيط الناعم الذي يبرز شكلها الحقيقي.

أما فيما يتعلق بظلال العيون، فالألوان الصارخة أو اللامعة جداً لم تعد الخيار الأول هذا الشتاء، حيث يطغى حضور الألوان الدافئة الهادئة التي تنسجم مع مزاج الموسم. وأخيراً، تجنبي التباين القوي بين العينين والشفاه في الإطلالة الواحدة، فسر جاذبية مكياج الشتاء هذا العام يكمن في الانسجام والرقة وتوازن التفاصيل.