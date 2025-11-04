محدث: شهيدان وإصابات في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، استشهاد شخصين، وإصابة آخرين، جرّاء غارتين إسرائيليتين الأولى استهدفت مركبة وسط بلدة الدوير قضاء النبطية والأخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة عيتا الشعب؛ وذلك مع تواصل التصعيد الإسرائيلي والهجمات والانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأفادت الوزارة في بيانها، بأن الغارة على طريق الدوير - الشرقية، أدت في حصيلة أولية إلى شهيد و7 جرحى؛ فيما أعلنت سقوط شهيد في الغارة على عيتا الشعب.

وذكرت مصادر صحافية لبنانية، أن الغارة على الدوير أدت أيضا إلى احتراق عدد من المركبات وتضرر محال تجارية في الموقع المستهدف.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قيادي في قوة الرضوان بحزب الله، وعنصر في الحزب في عمليتين منفصلتين بجنوب لبنان. وفق زعمه

المصدر : عرب 48