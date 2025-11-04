الرئيس اللبناني : الحوار مع الاحتلال خيار لا مفر منه

تصاعد الجدل في لبنان حول مستقبل العلاقة مع إسرائيل، بعد تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، التي شدد فيها على أن بلاده لا تملك سوى خيار التفاوض لإنهاء الأزمة، في وقت وجه فيه مسؤولون إسرائيليون تحذيرات جديدة للبنان وحزب الله، متهمين الحكومة بالمماطلة في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وتأتي هذه التطورات وسط غارات إسرائيلية متواصلة، وتقديرات استخباراتية تشير إلى استعادة حزب الله جزءًا من قدراته العسكرية.

أدوات السياسة

ذكر عون خلال لقاءات في القصر الجمهوري أن «السياسة تقوم على ثلاث أدوات: الدبلوماسية، والاقتصاد، والحرب»، مضيفا أن الحرب لا يمكن أن تكون حلا دائما، وأن «نهاية كل حرب في العالم كانت التفاوض».

وأكد أن الحوار لا يكون مع الأصدقاء بل مع «العدو»، في إشارة إلى أن أي تسوية سياسية محتملة مع إسرائيل يجب أن تنطلق من مبدأ المصلحة الوطنية، لا من التحالفات أو الاصطفافات.

جاءت تصريحات عون في لحظة سياسية حساسة يواجه فيها لبنان ضغوطًا داخلية وخارجية، للحد من نشاط حزب الله في الجنوب، وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع أواخر عام 2024 برعاية أمريكية وفرنسية.

تهم المماطلة

في المقابل، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرًا جديدًا إلى لبنان، متهما السلطات بالتقاعس عن نزع سلاح حزب الله.

وقال كاتس، في تصريحات صحفية، إن الحزب «يلعب بالنار»، وإن إسرائيل «لن تسمح بوجود أي تهديد على سكان الشمال»، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي «سيعمّق تنفيذ الحد الأقصى من الإجراءات داخل لبنان إذا استمرت الانتهاكات».

وعلى الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واصلت إسرائيل تنفيذ غارات على مناطق في جنوب وشرق لبنان، زاعمة أنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن الحزب «يكثف جهوده لإعادة بناء قدراته وتسليح مقاتليه»، مشيرا إلى أن تل أبيب «لن تقف متفرجة أمام هذا التهديد المتجدد».