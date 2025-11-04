تركيا: قرار مشاركة الدول في قوة الاستقرار بغزة سيتم بناء على هذا الأمر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الإثنين، أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه مشكلات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مشددًا على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لضمان الالتزام بالاتفاق، ووصول المساعدات الإنسانية.

وقال فيدان، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية في إسطنبول، إن هناك رؤية مشتركة بين الدول المشاركة بشأن مستقبل غزة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق سلام مستدام وخطوات ملموسة تضمن الاستقرار.

وأشار إلى أن قرار مشاركة الدول في قوة الاستقرار الدولية في غزة سيتم "بناءً على تعريف كل دولة ومعاييرها الخاصة"، مؤكدًا أن أنقرة مستعدة للقيام بكل ما يلزم من أجل السلام، لكنها تحتاج إلى "رؤية واضحة وإطار عمل مقبول" قبل المضي قدمًا.

وكشف فيدان أن حركة حماس وافقت على نقل إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية ستُشكَّل لاحقًا، داعيًا في الوقت ذاته إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واختتم الوزير التركي تصريحاته بالتأكيد على أن رسالة الاجتماع هي الاستمرار في عملية السلام وعدم السماح بأي خطوات تهدد وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر : وكالات