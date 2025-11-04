من بينها "القهوة والشاي الأخضر".. 6 مشروبات طبيعية تعزز الذاكرة !

موقع الخليج 365: كشف الدكتور تيري شينتاني، خبير التغذية المتدرب في جامعة هارفرد، عن بعض المشروبات المدعومة بأسانيد علمية بأنها يمكن أن تعزز الذاكرة والأداء الإدراكي ، بحسب موقع Economic Times.
1- القهوة
يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمُنشّط يُفيد الدماغ، كما يُوفر حمض الكلوروجينيك فيه تأثيرات وقائية للأعصاب.
2- شاي الكركديه
يحتوي على الجوسيبتين، وهو فلافونويد يُحفز الخلايا الدبقية الصغيرة على إزالة لويحات بيتا أميلويد - وهي لويحات مرتبطة بمرض الزهايمر. يمكن الاستمتاع بشاي الكركديه غير المُحلى من حين لآخر لفوائده في حماية الدماغ.
3- الشاي الأخضر
إن الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات، ومضادات الأكسدة القوية فيه تُساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي.
4- عصير الشمندر
لأنه غني بالنترات، يساعد عصير الشمندر على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية، خاصة إلى الدماغ.
5- الكركمين
تشير الدراسات إلى أن الكركمين يمكن أن يُحسّن الذاكرة لدى البالغين الذين يُعانون من ضعف إدراكي خفيف.
6- الكومبوتشا
الكومبوتشا هو عبارة عن مشروب بروبيوتيك مُخمّر، يرتبط بصحة الدماغ من خلال آلية عمل الدماغ والأمعاء.