من بينها "القهوة والشاي الأخضر".. 6 مشروبات طبيعية تعزز الذاكرة !

موقع الخليج 365: كشف الدكتور تيري شينتاني، خبير التغذية المتدرب في جامعة هارفرد، عن بعض المشروبات المدعومة بأسانيد علمية بأنها يمكن أن تعزز الذاكرة والأداء الإدراكي ، بحسب موقع Economic Times.

1- القهوة

يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمُنشّط يُفيد الدماغ، كما يُوفر حمض الكلوروجينيك فيه تأثيرات وقائية للأعصاب.

2- شاي الكركديه

يحتوي على الجوسيبتين، وهو فلافونويد يُحفز الخلايا الدبقية الصغيرة على إزالة لويحات بيتا أميلويد - وهي لويحات مرتبطة بمرض الزهايمر. يمكن الاستمتاع بشاي الكركديه غير المُحلى من حين لآخر لفوائده في حماية الدماغ.

3- الشاي الأخضر

إن الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات، ومضادات الأكسدة القوية فيه تُساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

4- عصير الشمندر

لأنه غني بالنترات، يساعد عصير الشمندر على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية، خاصة إلى الدماغ.

5- الكركمين

تشير الدراسات إلى أن الكركمين يمكن أن يُحسّن الذاكرة لدى البالغين الذين يُعانون من ضعف إدراكي خفيف.

6- الكومبوتشا

الكومبوتشا هو عبارة عن مشروب بروبيوتيك مُخمّر، يرتبط بصحة الدماغ من خلال آلية عمل الدماغ والأمعاء.