سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 04-11-2025

تحرك سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً بشكل طفيف في تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي مُني بها خلال تحركاته السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء السعر تصريف حالة التشبع البيعي التي ظهرت بوضوح على مؤشرات القوة النسبية، والتي بدأت تبعث إشارات إيجابية تعزز من احتمالات تمديد هذا التعافي المحدود.

ورغم هذا الارتفاع لا يزال البتكوين خاضعاً لضغط سلبي واضح نتيجة تداولاته أسفل متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع استمرار هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل هابط، ما يجعل من الصعود الحالي مجرد محاولة تصحيحة محدودة ما لم نشهد اختراقات فنية قوية تغير من مسار الحركة العام.

