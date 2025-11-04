انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن صدور 24 أمر قبض واستقدام لذوي الدرجات الخاصة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة نشاطات هيئة النزاهة الاتحادية لشهر تشرين الأول 2025 كالتالي:
-عدد عمليات الضبط: 150
-المتهمون الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود: 63
-اوامر القبض والاستقدام القضائية بحق ذوي الدرجات الخاصة: 24
-أحكام الإدانة القضائية الصادرة: 60
-المدانون بأحكام قضائية: 71
-ملفات تسلم الهاربين والأموال المهربة: 97
-استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة: 174
-المشمولون بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح: 5
-زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة: 72
_ تقارير تشخيص مشاكل ومعوقات العمل والظواهر السلبية ومتابعة معالجتها: 13
-الإصدارات الورقية والحلقات التلفزيونية والإذاعية: 11
-البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية والدورات والورش والندوات: 66
