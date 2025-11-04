أن بي ايه: يانيس يسقط إنديانا في الرمق الأخير

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو سلة صعبة قبل صافرة النهاية، فقاد ميلووكي باكس إلى الفوز على مضيفه إنديانا بيسرز 117 115، الاثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

استلم أفضل لاعب في الدوري مرتين (2019 و2020) الكرة قبل 10 ثوان من نهاية اللقاء، تقدم داخل القوس مواجها المدافع أرون نيسميث، قبل أن يستدير ويتراجع إلى الخلف مسددا كرة بعيدة رغم المضايقة، ليحقق الفوز الصعب.

وأنهى يانيس، المتوج بلقب الدوري عام 2021 مع باكس، المباراة برصيد رائع بلغ 33 نقطة، و13 متابعة، و5 تمريرات حاسمة.

وبعد انطلاقة قوية هذا الموسم، اختير أفضل لاعب في الأسبوع الأول عن المنطقة الشرقية.

وأحبط ابن الثلاثين عاما جماهير إنديانابوليس التي استقبلت نجمها السابق مايلز تورنر (9 نقاط، 7 متابعات) بفتور، بعدما كان محبوبا خلال سنواته الطويلة مع الفريق، لكنه تعرض لصيحات الاستهجان بسبب تصريحات علنية لاذعة أخيرا بحق النجم المحلي تايريز هاليبورتون.

وكان بيسرز قد خسر نهائي الدوري الربيع الماضي أمام أوكلاهوما سيتي 3 4، وفقد أيضا هاليبورتون بسبب تمزق في وتر أخيل.

وبغياب صانع ألعابهم الأساسي طوال الموسم، قررت الإدارة هذا الصيف التخلي عن تورنر لتخفيف العبء المالي.

في المقابل، انطلق باكس بقوة (5 انتصارات مقابل هزيمتين)، على عكس بيسرز الذي يعاني (فوز واحد مقابل 6 هزائم).