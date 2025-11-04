ترامب: لا أفكر حالياً في تزويد أوكرانيا بـ«توماهوك»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يفكر حالياً في صفقة تتيح لأوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لاستخدامها ضد روسيا. وأبدى ترامب تحفظاً تجاه خطة للولايات المتحدة لبيع صواريخ توماهوك لدول حلف شمال الأطلسي التي ستنقلها إلى أوكرانيا، قائلاً إنه لا يريد تصعيد الحرب.

وتشير أحدث تعليقاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إلى أنه لا يزال متردداً بشأن هذه المسألة.

وقال ترامب للصحفيين في أثناء توجهه إلى واشنطن قادماً من بالم بيتش بولاية فلوريدا، رداً على سؤال عما إذا كان يفكر في صفقة لبيع الصواريخ: «لا، ليس تماماً». وأضاف أنه قد يغير رأيه.

وناقش ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، هذه المسألة عندما التقيا في البيت الأبيض في 22 أكتوبر. وقال روته الجمعة الماضي، إن المسألة لا تزال قيد الدراسة وإن القرار يعود للولايات المتحدة. وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الصواريخ، لكن روسيا حذرت من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.