أحمد سعد يرتدي بدلة زفاف محاطًا بأربع فنانات.. وهكذا جاء تعليقه

أحمد سعد: "أنا عملت شرع ربنا"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 10:00 مساءً - أثار الفنانموجة من التساؤلات والجدل بين متابعيه وجمهوره، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهر فيه مرتديًا بدلة زفاف رسمية، محاطًا بأربع فنانات يرتدين فساتين زفاف بيضاء.

ظهر أحمد سعد في الفيديو الذي نشره دون أي توضيح، واقفًا في منتصف الفنانات: رنا رئيس، وإنجي كيوان، وهاجر السراج، وبسنت أبو باشا، اللواتي ارتدين فساتين زفاف كاملة.

ولم يقتصر سعد على نشر الفيديو فقط، بل أرفقه بتعليق غامض زاد من حيرة المتابعين، كتب فيه: "أنا عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم".

وبدا الفيديو بطريقة احترافية التصوير، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه مقتطف من عمل فني قادم، ربما يكون أغنية مصورة أو مشهدًا من مسلسل درامي.

وحتى اللحظة، لم يصدر أحمد سعد أو أي من الفنانات المشاركات في الفيديو أي توضيح رسمي حول طبيعة هذا الفيديو الغامض.

The Voice.. تجربة جديدة يخوضها أحمد سعد

نشاط فني لـ أحمد سعد

في سياق آخر، فبعد غياب استمر لعده سنوات عاد من جديد برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس The Voice، في موسمٍ جديد، وبلجنه تحكيم تضم وجوهًا مختلفة غير التي اعتاد عليها الجمهور في المواسم السابقة، إذ تضم لجنة التحكيم كلّ من: أحمد سعد، ناصيف زيتون، رحمة رياض، فيما يُقدم البرنامج الإعلامي ياسر السقاف.للمزيد.. أحمد سعد يرد على جدل مشاركته في ذا فويس: عندي خبرة ناس بعمر 50 عامًامن جهة أخرى؛ يواصل الفناننشاطه الفني بإطلاق عدد من الأغاني ضمن الجزء الثاني من ألبومه "بيستهبل"، من أبرزها أغنية "شفتشي" التي كتبت كلماتها منة القيعي ولحنها أحمد طارق يحيى، بالإضافة إلى أغاني أخرى منها "اتحسدنا"، "اتك اتك"، و"حبيبي ياه ياه" التي جمعته لأول مرة مع الرابرين عفروتو ومروان موسى.