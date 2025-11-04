سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 04-11-2025

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج من جديد مستوى المقاومة المهم 154.30، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة المسار الرئيسي الصاعد والمهيمن على حركته بالمدى القصير خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.

