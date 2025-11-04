الرئيس التنفيذي لـ Wintermute ينفي وجود خطط لمقاضاة باينانس بسبب انهيار 10 أكتوبر

تام شمس - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:49 صباحاً - نفى إيفجيني غايفوي، الرئيس التنفيذي لشركة Wintermute، الشائعات التي تزعم أن شركته وهي منصة لصناعة السوق تخطط لمقاضاة باينانس بسبب الخسائر التي تكبدتها أثناء الانهيار الكبير في 10 أكتوبر، الذي أدى إلى تصفية مراكز مالية برافعة تقارب قيمتها 20 مليار دولار في سوق العملات المشفرة.

قال غايفوي في منشور على منصة X يوم الاثنين:

“لم نخطط مطلقًا لمقاضاة باينانس، ولا نرى أي سبب لفعل ذلك مستقبلًا. ربما عليّ أن أدوّن أسماء من ينشرون هذه الشائعات التي لا أساس لها، لكن معظم من يصدقها يمتلك ذاكرة سمكة ذهبية، لذا لن أفعل.”



المصدر: إيفجيني غايفوي

تُعد Wintermute شركة تداول مستقلة توفّر السيولة على منصة باينانس للمساعدة في استقرار الأسعار وتحسين كفاءة السوق.

وقد زُعم أن سيولة Wintermute تأثرت بخلل في آلية تقليص المراكز التلقائية (auto-deleveraging) لدى باينانس خلال انهيار 10 أكتوبر، حين انخفض سعر البيتكوين من 121,560 دولارًا إلى أقل من 103,000 دولار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة.

أحد مستخدمي X، يُدعى WhalePump Reborn، زعم أن Wintermute كانت تستعد لرفع دعوى قضائية لتعويض خسائرها المزعومة، مضيفًا:

“باينانس تختلف تمامًا مع المبالغ التي تطلبها Wintermute.”

وردّ عليه غايفوي قائلًا:

“يا له من تمثيل سخيف، هراء كامل.”

كما ادعى WhalePump Reborn أن عدة منصات تداول أخرى تخطط لمقاضاة باينانس، لكن تلك الادعاءات تبدو بلا أي أساس أيضًا.

تشانغبينغ تشاو: تحقّقوا من المصادر الرسمية

تدخّل تشانغبينغ “CZ” تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لباينانس، في النقاش، داعيًا متابعيه البالغ عددهم 10.4 ملايين على X إلى التحقق دائمًا من المصادر الرسمية قبل تصديق أي أخبار.

وانتشرت الشائعات عبر عدد من المؤثرين في مجال الكريبتو، مما زاد من القلق والريبة (FUD) التي أطلقها حساب WhalePump Reborn وعدة حسابات أخرى.

وعلى الرغم من بطلان الشائعات، اتُّهمت Wintermute بأنها ساهمت في انهيار 10 أكتوبر بعدما حوّلت أكثر من 700 مليون دولار إلى محفظة ساخنة لباينانس قبل ساعات من الانخفاض.

المصدر: تشانغبينغ تشاو

سوق العملات المشفرة يتراجع 3% مع بداية الأسبوع

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع سوق العملات المشفرة بنسبة 3% ليصل إلى 3.65 تريليونات دولار يوم الاثنين. ورغم غياب محفز رئيسي واضح، يبدو أن شائعات Wintermute وعمليات تصفية مراكز برافعة مالية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار خلال 24 ساعة قد ساهمت في هذا التراجع.

وأشار محللون في القطاع أيضًا إلى أن الحيتان القديمة في سوق البيتكوين (OG whales) ما زالت تبيع ممتلكاتها رغم بقاء سعر البيتكوين فوق حاجز 100,000 دولار.