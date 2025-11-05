الاقتصاد

سعر الفضة يلامس هدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-05 02:24AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الهبوط خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وما يعزز من تلك الضغوط السلبية المحيطة بالزوج توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

