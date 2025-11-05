الاقتصاد

سعر سهم سايكو (8100) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 05-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-05 01:03AM UTC

عاود سعر سهم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (2150) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، خاصة ويسيطر على السهم موجة تصحيحية عرضية على المدى القصير قادماً من اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 42.16 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 38.66 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

