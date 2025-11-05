سعر النفط خام برنت يتراجع متأثراً بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 05-11-2025

استمر هبوط سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر الزوج مستوى الدعم 0.5650، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر الزوج في الفترة القادمة ولو بشكل مؤقت.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل