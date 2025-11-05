الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يتراجع متأثراً بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 05-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يتراجع متأثراً بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 05-11-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت يتراجع متأثراً بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 05-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يتراجع متأثراً بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 05-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-05 02:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر هبوط سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر الزوج مستوى الدعم 0.5650، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر الزوج في الفترة القادمة ولو بشكل مؤقت.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا