البيت الأبيض: عفو “CZ” خضع لـ”أقصى درجات الجدية”

تام شمس - الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:35 صباحاً - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مؤسس منصة باينانس تشانغبينغ “CZ” تشاو خضع لـ”أقصى درجات الجدية” وتمت مراجعته عبر الإجراءات الرسمية المعتادة قبل رفعه إلى الرئيس للموافقة عليه.

وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة CBS News يوم الأحد، دافع ترامب عن قراره بالعفو قائلاً إنه “لا يعرف” تشاو شخصيًا، ووصف الانتقادات الموجهة للعفو بأنها “ذات دوافع سياسية.”

وخلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، ليفيت أن تصريحات ترامب كانت تهدف إلى التأكيد على أنه “لا يعرفه معرفة شخصية” وأن الرئيس “ليس لديه أي علاقة شخصية مع هذا الفرد.” وأضافت أن قرار العفو مرّ بـ”عملية مراجعة دقيقة” من قبل وزارة العدل ومكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض.

وقالت: “هناك فريق كامل من المحامين المؤهلين يراجع كل طلب عفو يصل في النهاية إلى مكتب رئيس الولايات المتحدة،” مضيفةً أن “الرئيس هو صاحب القرار النهائي.”

المصدر: YouTube

ويأتي ذلك بعد تقارير صحفية متعددة زعمت أن باينانس ساعدت مشروع World Liberty Financial التابع لعائلة ترامب في بناء عملتها المستقرة والمشاركة في صفقة استثمارية بقيمة 2 مليار دولار، وهي مزاعم نفى صحتها الرئيس التنفيذي لباينانس ريتشارد تينغ.

ليفِيت: ترامب “صحّح خطأً”

قالت ليفيت إن تشاو “تعرض لملاحقة مفرطة من قبل وزارة عدل مسيّسة” وإن إدارة بايدن “سعت إلى فرض عقوبة مفرطة عليه.”

وكان تشاو قد أقرّ في نوفمبر 2023 بالذنب في عدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في باينانس، مخالفًا قانون السرية المصرفية الأمريكي. وطالب الادعاء الأمريكي بحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن القاضي اعتبر العقوبة “قاسية جدًا” واكتفى بحكم أربعة أشهر سجنًا، بدأ تشاو تنفيذها في أبريل 2024.

وأضافت ليفيت: “الرئيس يصحح ذلك الخطأ، وقد أنهى رسميًا حرب إدارة بايدن على صناعة العملات المشفرة، وأعتقد أن هذه هي الرسالة التي أراد إيصالها من خلال هذا العفو.”

وقد جادلت محامية تشاو، تيريزا غوودي غيّين، إلى جانب مؤيدين آخرين، بأن العقوبة كانت قاسية بالنظر إلى أن القضية تتعلق باتهام واحد فقط بعدم كفاية برنامج الامتثال، وأن تشاو مخالف غير عنيف ولم يسبق أن أُدين سابقًا.

سؤال حول الكريبتو حُذف من مقابلة “60 دقيقة”

في جزء من المقابلة حُذف من البث، سألت المذيعة نورا أودونيل الرئيس ترامب إن كان يشعر بالقلق من “مظاهر الفساد المحتملة” المرتبطة بعفو تشاو.

فأجاب ترامب: “لا أستطيع أن أقول… لست قلقًا… أفضل ألا تطرحي هذا السؤال،” وفقًا لنص المقابلة الكامل.

وأضاف لاحقًا أن الولايات المتحدة “رقم واحد في عالم الكريبتو” بفضله، وأنه لا يريد أن “تأخذها الصين أو أي جهة أخرى، لأنها صناعة ضخمة للغاية.”

المصدر: CBS News

وصف الفيديو المنشور على قناة CBS على يوتيوب إلى أن المقابلة “اختُصرت لتوضيح الأفكار.”

وقبل السؤال المحذوف، أوضح ترامب أن أبناءه أكثر انخراطًا في مجال الكريبتو منه، قائلاً إنه يعرف عنه “القليل جدًا، سوى أمر واحد إنه صناعة هائلة.”