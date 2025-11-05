توقعات الطقس: هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة في مناطق متعددة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير حصري لحالة الطقس اليوم بأن الفرصة ما زالت مهيأة لتكون الضباب في المنطقة الشرقية، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية منها، بالإضافة إلى مناطق جازان وعسير. ومن المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10-30 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. ومن المتوقع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف في اتجاه مضيق باب المندب، مع حالة البحر خفيف الموج يميل إلى المتوسط.

أما على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة. ومن المتوقع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، مع حالة البحر خفيف الموج.

هذه التوقعات تأتي ضمن جهود المركز الوطني للأرصاد في متابعة وتحليل الأحوال الجوية وتقديم التحذيرات للمواطنين والمقيمين لضمان سلامتهم وتأمينهم من تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة.