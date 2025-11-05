تحقيق الأخضر لثلاثة ألقاب جديدة في 55 يومًا مع حضور عالمي سابع للفريق الأول

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحققت الكرة السعودية إنجازات مذهلة خلال الفترة الأخيرة، حيث توجت جميع الفئات السنية للمنتخبات السعودية بالعديد من البطولات الهامة في فترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين.

بدأت هذه السلسلة من الإنجازات في 10 سبتمبر الماضي، عندما توج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن بنتيجة (3-1).

وفي أقل من شهر، توج المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين بعد فوزه على الإمارات بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

مقالات ذات صلة

وفي 14 أكتوبر، تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي، مزيدًا من الإنجازات للكرة السعودية.

ومن اللافت أن جميع هذه الإنجازات تمت في بطولات شهدت مشاركة فئات أعلى سنيًا، مما يعكس المستوى الرفيع للكرة السعودية في جميع الفئات.

وبينما تتطلع الكرة السعودية لمزيد من الاستحقاقات والتحديات، يستعد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لمشاركته في كأس العالم للناشئين “قطر 2025″، إلى جانب مشاركته في كأس العرب فيفا والتي تأتي ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.