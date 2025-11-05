انطلاق برنامج “ابتكارات الترفيه” لتعزيز الحلول الإبداعية وتطوير مشاريع ابتكارية في قطاع الترفيه

أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) برنامجاً جديداً بعنوان “ابتكارات الترفيه”، يهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار في قطاع الترفيه بالمملكة، وتمكين الموهوبين ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية تسهم في نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.

ويشكل البرنامج الذي أعلن عن التسجيل فيه يوم (الأحد)، منصة رائدة تجمع بين الريادة والإبداع والتقنية في قطاع الترفيه، ضمن رحلة تطوير متكاملة تمتد من الفكرة إلى المشروع القابل للتطبيق، بمشاركة أكثر من مئة مشارك ضمن فرق متنوعة في الخبرات والتخصصات حيث تعمل الفرق على افكارها وتطويرها بوجود مستشارون وخبراء ويشمل الحدث مراحل متعددة انطلاقاً من التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة العامة للترفيه، ثم فرز المتقدمين وترشيح الفرق للمشاركة في المعسكر الرقمي الذي يُعقد افتراضيًا، ثم بدء التحدي لمدة ثلاثة ايام متتالية للعمل على الافكار وصولًا إلى تقديم العروض النهائية أمام لجان مختصة في التحكيم خلال اليوم الختامي، حيث تُكرم الفرق الفائزة وتسلم الجوائز.

ويركز “ابتكارات الترفيه” على تطوير مهارات المشاركين في بناء نموذج العمل، وصياغة الهوية، وإعداد النموذج الأولي، ووضع خطة الوصول للسوق. ويهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مستدامة تخدم توجهات قطاع الترفيه في المملكة، وتعزز التكامل بين المبدعين والمستثمرين والخبراء في رحلة تطوير متكاملة.

ويتضمن البرنامج ثلاث أهداف رئيسية تتمثل في: رفع الوعي بأهمية المسابقة كمنصة تدعم الابتكار في الترفيه، وجذب المواهب المتخصصة في التقنية والتصميم وريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة المهتمين بالقطاع من الشباب والمبدعين، بما يسهم في تحويل الترفيه إلى مساحة إنتاج وتأثير اقتصادي ومعرفي.

ولتحفيز روح المنافسة، رُصدت جوائز مالية تصل قيمتها لا تقل عن ٣٠٠ ألف ريال سعودي، موزعة على المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى حزمة من الخدمات والدعم للمشاريع الفائزة بقيمة تتجاوز مليون دولار.

ويُعد “ابتكارات الترفيه” أحد البرامج الاستراتيجية المقدمة من الهيئة العامة للترفيه لتطوير بيئة الإبداع في المملكة، وتمكين الجيل الجديد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تواكب احتياجات السوق وتدعم مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في بناء قطاع ترفيهي متطور يقوم على المعرفة والابداع والابتكار.