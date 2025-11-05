تحديث توقع سعر الفضة اليوم 05-11-2025

استغل سعر المؤشر العوامل الإيجابية المتمثلة باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي إضافية للثبات المتكرر فوق مستوى 99.20 لنلاحظ استئنافه للزحف الإيجابي بوصوله يوم أمس نحو 100.09 مقتربا من الهدف الإيجابي الثاني المقترح سابقا.

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التداولات الجانبية إلا أن ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد فرص تجميعه للعزم الإيجابي لنبقى بانتظار مهاجمته قريبا للمقاومة الممتدة نحو 100.35 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.80 و 100.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع