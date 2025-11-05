- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 05-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-05 11:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الذهب (GOLD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومتأثراً بثبات مستوى الدعم المحوري 3,950$، ما يكسبه زخماً إيجابياً متجدداً، ليصطدم السعر بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما أجبره على وقف مكاسبه والارتداد انخفاضاً ما ينذر باحتمالية انعكاس سلبي قريب.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل