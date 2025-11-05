أعلنت المملكة العربية السعودية عن مشروع جديد سيغير خريطة الشرق الأوسط، وهو مشروع قناة سلمان المائية الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي عبر قناة مائية سيتم حفرها في الصحراء داخل الأراضي السعودية على مسافة تصل إلى 950 كيلومتر مربع، ويُصنف مشروع قناة سلمان المائية كأحد أكبر المشروعات في المملكة. وترتكز أهمية المشروع بأنه مشروع سعودي ضخم يربط البحر الأحمر بالخليج العربي عبر قناة مائية طولها أكثر من 950 كيلومتر وعمقها يصل إلى 25 مترا فيما يبلغ قطر القناة 150 مترا الأمر الذي سيمكنها من استيعاب حركة السفن بكل حرية. وتقدر تكلفة مشروع قناة سلمان المائية بأكثر من 300 مليار ريال.

مشروع سعودي جديد سيغير خريطة الشرق الأوسط ويحول رمال الصحراء إلى شريان مائي ينبض بالحياة

أصدرت الجهات المختصة في السعودية، الدراسات الأولية الخاصة بمشروع قناة سلمان المائية. الذي يمتد على مسافة 950 كيلومتر مربع. ويربط البحر الأحمر بالخليج العربي عبر قناة مائية سيتم حفرها في الصحراء، حيث ستقطع القناة المائية صحراء الربع الخالي بشكل كامل وتربط البحر الأحمر بالخليج العربي وتكون بمثابة حلقة وصل بينهما، بهدف تسهيل وصول السفن والناقلات البحرية بسهولة، وتوفير الوقت والتكاليف أمام السفن التي تمر من البحر الأحمر إلى الخليج العربي أو العكس.

تفاصيل مشروع قناة سلمان المائية:

يرتكز مشروع قناة سلمان المائية بدرجة أساسية على إنشاء ممر مائي بطول يتجاوز 950 كيلومتر إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية واستثمارية وتجارية على طرفي القناة، ويمكن عرض تفاصيل المشروع من خلال الآتي:

- تقع القناة في عمق صحراء الربع الخالي.

- يبلغ طول القناة أكثر من 950 كيلومتر.

- يبلغ عمق القناة 25 متر.

- يبلغ عرض القناة 150 متر.

- تربط القناة البحر الأحمر بالخليج العربي.

- ستوفر القناة ممراً مائيًا للسفن بجميع أنواعها يمكنها من الانتقال من البحر الأحمر للخليج العربي بسهولة.

- تبلغ تكلفة مشروع القناة أكثر من 300 مليار ريال.

- سيتم البدء بأعمال المشروع في غضون عامين من الآن.

- سيتم إنشاء مناطق تجارية واستثمارية على جانبي نهاية القناة.

أهداف إنشاء قناة سلمان المائية:

تسعى المملكة من إنشاء قناة سلمان المائية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والقومية المهمة وتتمثل هذه الأهداف في الآتي:

- رفع مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.

- توفير ممر مائي حيوي في الأراضي السعودية.

- ربط البحر الأحمر بالخليج العربي بسهولة وبالتالي تسهيل عمليات مرور السفن وتعزيز التجارة البحرية.

- توفير وسيلة نقل سهلة وتعزيز وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية بسهولة.

- توفير عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين والمقيمين.

الأهمية الإستراتيجية لمشروع قناة سلمان المائية:

- تمثّل القناة بديلًا إستراتيجيًا لمضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.

- تجعل من السعودية مركزًا بحريًا عالميًا يربط بين المحيط الهندي والبحر المتوسط.

- تفتح الباب أمام مدن اقتصادية جديدة واستثمارات هائلة على ضفّتيها.

- تُسهم في تحسين المناخ وزيادة الغطاء النباتي في مناطق كانت جافة تمامًا.

تأثير إنشاء مشروع قناة سلمان المائية على السعودية

سيؤثر مشروع قناة سلمان المائية بشكل إيجابي على السعودية فور اكتمال أعمال الإنشاء حيث سيعمل المشروع على تعزيز القدرات اللوجستية للمملكة في مجال التجارة البحرية كما سيعمل المشروع إلى تحويل المملكة إلى حلقة وصل مهمة تربط البحر الأحمر بالخليج العربي وبالتالي رفع مكانتها الإقليمية والدولية وسيعمل مشروع القناة على تأمين حركة مرور السفن في منطقة الخليج العربي إضافة إلى زيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة.

تأثير إنشاء مشروع قناة سلمان المائية على القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة:

سيؤثر مشروع قناة سلمان المائية على القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة بشكل فعال حيث ستساهم القناة في تعزيز الصادرات السعودية وزيادة نشاط الأعمال التجارية كما ستعمل القناة على تسهيل وصول البضائع من مناطق العالم المختلفة إلى المملكة، وغير بعيد عن ذلك فإنّ القناة ستساهم في زيادة المشاريع الاستثمارية في جانبي القناة وبالتالي توفير فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين وتخفيض نسبة البطالة في المملكة إلى أدنى مستوى.