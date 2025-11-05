تكنولوجيا: واتساب يطلق تطبيقه الرسمي على ساعة أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر واتساب أخيرًا تطبيقه الرسمي لساعة أبل، ليتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات الخدمة الأساسية دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

يتيح التطبيق الجديد قراءة الرسائل كاملة بدلًا من الاكتفاء بالمقتطفات، مع إمكانية تصفح جزء أكبر من سجل المحادثات أثناء القراءة. كما يمكن تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها مباشرة، إلى جانب إرسال الرموز التعبيرية السريعة كوسائل تفاعل. ويعرض التطبيق أيضًا الصور والملصقات بدقة عالية على شاشة الساعة.

ورغم ذلك، تظل إمكانيات المكالمات محدودة بسبب قيود النظام، إذ لا يمكن إجراء المكالمات أو استقبالها عبر الساعة نفسها، لكن المستخدم يستطيع رؤية هوية المتصل دون الحاجة لإخراج الهاتف.

وأكد واتساب أن هذا الإصدار هو مجرد بداية، مشيرًا إلى أن التطبيق سيحصل على مزيد من الخصائص مستقبلًا. وكما هو الحال في بقية المنصات، يدعم تطبيق واتساب لساعة أبل التشفير التام بين الطرفين لضمان خصوصية المستخدمين.

يتوفر التطبيق حاليًا لساعة Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، بشرط أن تعمل بنظام watchOS 10 أو إصدار أحدث.

