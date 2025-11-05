تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max يقترب رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة OnePlus الشهر الماضي عن هاتف Ace 6 إلى جانب هاتفها الرائد OnePlus 15، لكن يبدو أن عائلة Ace 6 لم تكتمل بعد. فبينما كان من المتوقع أن تطلق الشركة إصدار Ace 6 Pro لاحقًا، تستعد الآن للإعلان عن إصدار جديد يحمل اسم Ace 6 Pro Max.

ومن المثير للاهتمام أن العديد من الشركات الصينية بدأت مؤخرًا في اعتماد لقب “Pro Max” في تسميات هواتفها، مثل شاومي وأوبو، في خطوة تبدو مستوحاة من أبل التي استخدمت هذا اللقب منذ سنوات طويلة. ومع ذلك، يبقى السؤال: لماذا تأخر هذا الاتجاه حتى الآن؟

وقد ظهرت مؤخرًا صور يُقال إنها لصندوق هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max، ويبدو التصميم مطابقًا لبقية صناديق هواتف ون بلس التقليدية، مع وجود اسم “Pro Max” أسفل شعار Ace مباشرة.

ولم يتم الكشف بعد عن المواصفات الرسمية، لكن بعض التسريبات تشير إلى أن الهاتف قد يكون أول جهاز في العالم يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 5، وهو مختلف عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الذي ظهر مؤخرًا في بعض الهواتف الرائدة. سنوافيكم بالتفاصيل الكاملة حال توفر مزيد من المعلومات.

