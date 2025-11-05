إطلاق مشروع المنطقة اللوجستية من قبل محافظ الأحساء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبلت إدارة محافظة الأحساء اليوم وفد شركة ALG العالمية، الشركة الاستشارية البارزة في مجال النقل والبنية التحتية واللوجستيات، لبحث تطوير المنطقة اللوجستية بالأحساء (Al Ahsa District Park). وكان في استقبال الوفد سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وأمين الأحساء المهندس عصام الملا، والرئيس التنفيذي لشركة واحة المهندس أحمد الملحم، إلى جانب قيادات هيئة تطوير المحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة دراسة الجدوى لتطوير المنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى التصورات الأولية لتعزيز كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة، وتسهيل حركة الشحن والتوزيع بهدف دعم النمو الاقتصادي والتجاري في المحافظة.

تقع المنطقة اللوجستية على مساحة تتجاوز 640 ألف متر مربع جنوب حاضرة الأحساء، وتتميز بقربها من البنية التحتية الحيوية، مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات اللوجستية وتقديم خدمات عالية الجودة في مجال النقل والتوزيع.

وأكد سمو محافظ الأحساء على أهمية دعم المراكز اللوجستية والمشاريع الحيوية في المملكة، وشدد على أهمية تمكين القطاع الخاص والشركات العالمية من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الربط التجاري.

وفي سياق متصل، أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تنمية البنية التحتية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

من جانبهم، عبر وفد شركة ALG العالمية عن شكرهم لسمو محافظ الأحساء على حرصه واهتمامه، مؤكدين دعمهم لتقديم أفضل الخبرات العالمية في تصميم الإستراتيجيات اللوجستية وتطوير العمليات التشغيلية بما يخدم أهداف المشروع ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.