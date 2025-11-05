تكنولوجيا: عمالقة الترفيه في اليابان يتهمون OpenAI بانتهاك حقوق النشر في Sora 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وجّهت رابطة توزيع المحتوى الياباني في الخارج (CODA) طلبًا رسميًا إلى شركة OpenAI تطالبها بالتوقف الفوري عن استخدام المواد المحمية بحقوق النشر لتدريب أداة توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي Sora 2.

تأسست CODA عام 2002 بهدف مكافحة القرصنة ودعم انتشار المحتوى الياباني عالميًا، وتضم شركات كبرى مثل Square Enix وBandai Namco وKadokawa (الشركة الأم لـ FromSoftware) وStudio Ghibli وCygames.

وأشارت الرابطة في خطابها إلى أن جزءًا كبيرًا من محتوى Sora 2 يشبه بشدة أعمالًا يابانية معروفة، مؤكدة أن السبب يعود لاستخدام هذه الأعمال كبيانات تدريب. واعتبرت أن عملية النسخ أثناء التدريب قد تُشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق النشر.

كما انتقدت CODA نظام “الانسحاب” الذي تعتمد عليه OpenAI، موضحة أن القانون الياباني يتطلب الحصول على إذن مسبق من أصحاب الحقوق قبل استخدام أعمالهم، ولا يعتد بالاعتراضات اللاحقة.

ويأتي هذا الخلاف بعد انتشار فيديو ساخر يُظهر سام ألتمان في مشهد يضم شخصيات بوكيمون، ما أثار الجدل حول قدرة Sora على محاكاة محتوى ياباني بدقة مقلقة.

وطالبت CODA من OpenAI التعامل بجدية مع شكاوى أعضائها، وضمان عدم استخدام ملكياتهم الفكرية دون موافقة مسبقة.

