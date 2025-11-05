قرار مفاجئ يهزّ الوسط الفنّي التركي… “جوائز الفراشة الذهبيّة” خارج ديسمبر

في تطوّر مفاجئ، تمّ رسميًّا تأجيل حفل “جوائز الفراشة الذّهبيّة” الّذي كان من المقرّر إقامته في شهر ديسمبر المقبل، إلى بداية العام ٢٠٢٦، على أن يُقام الحفل في نهاية شهر يناير أو مطلع فبراير، وفق ما أفادت به مصادر تركيّة مطّلعة.
هذا القرار يعني أنّ المسلسلات الجديدة الّتي تُعرض حاليًّا ستدخل في المنافسة رسميًّا ضمن فئات الجوائز، هذا ما سيُحدث تغييرًا كبيرًا في معايير التّرشيح والتّصويت، ويزيد من حدّة المنافسة بين نجوم الدّراما التركيّة.
وكانت الأيّام الماضية قد شهدت تسريبات حول أسماء المرشّحين الأوائل، من بينهم أراس بولوت إينملي وشاتاي أولسوي وأوزان أكبابا وسيركان تشاي أوغلو، هذا ما أثار موجة من التّفاعل عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
كما أُعلن في وقتٍ سابق أنّ الممثّل صالح بادمجي سيتولّى رئاسة لجنة التّحكيم في النّسخة المقبلة، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الوسط الفنّيّ نظرًا لخبرته الطّويلة وتاريخه المميّز.
ومع هذا التّأجيل، يبقى الجمهور التّركي في حالة ترقّب وانتظار لموعد الحدث الفنّيّ الأبرز في البلاد الّذي من المتوقّع أن يشهد منافسة أقوى ومفاجآت غير متوقّعة في نسخته الجديدة.
