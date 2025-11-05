ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا معاً للمرة الأولى

في خطوة أثارت حماسة الجمهور ومتابعي الدراما المصرية، أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن انضمام الفنانة شيرين رضا الى فريق عمل مسلسلها الرمضاني الجديد “وننسى اللي كان”، لتبدأ بذلك أول شراكة درامية بينهما على الشاشة. الإعلان جاء ليزيد من حالة الترقّب للمسلسل المنتظر، خاصة أنه يجمع نخبة من النجوم ويُعرض في موسم دراما رمضان 2026.

وكشفت ياسمين عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، إضافة الى حسابها الخاص في “فيسبوك” عن انضمام شيرين رضا الى فريق عمل مسلسلها الرمضاني الجديد “وننسى اللي كان”، مؤكدةً سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع شيرين في عمل درامي.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان كريم فهمي، الى جانب عدد من النجوم الذين سيتم الإعلان عنهم تِباعاً خلال الفترة المقبلة. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، فيما تتولى شركة “ميديا لايف” للمنتجَين محمد عبد الوهاب وطارق فهمي مهمة إنتاجه.

وفي وقت سابق كانت قد نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص بـ”فيسبوك”، صورة للفنان كريم فهمي وقد وضعت على عينيه شريطاً باللون الأسود، وعلّقت عليها بسؤال طريف لجمهورها، عن الفنان المتوقع أن يكون بطلاً أمامها في مسلسلها الرمضاني المقبل “وننسى اللي كان”، وذلك بعد الأخبار التي انتشرت حول اعتذار فهمي عن عدم مشاركتها في المسلسل، وعلّقت ياسمين على الصورة قائلةً: “خمّنوا مين بطل مسلسل رمضان… وننسى اللي كان؟؟؟”.

وتفاعل الجمهور مع منشور ياسمين، الذي ردّت فيه بشكل عملي على الشائعات التي طاولت فهمي عن عدم رغبته في العمل معها مجدّداً، وليكون إعلاناً رسمياً عن مشاركة كريم فهمي لياسمين في العمل الثالث لهما معاً، بعد “ونحب تاني ليه” عام 2020، و”وتقابل حبيب” الذي عُرض في رمضان الماضي.

وأعاد كريم فهمي نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، موجهًا تعليقًا طريفًا قال فيه: “بعتذر عن عدم اعتذاري عن وننسى اللي كان.. ربنا يكملهالنا على خير يا صديقتي”، ليؤكد بذلك مشاركته في بطولة المسلسل الى جانب ياسمين.

مجلة لها