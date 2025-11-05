وزير المعادن: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعزز استغلال الموارد المعدنية

دشن معالي وزير المعادن الاستاذ،نور الدائم محمد احمد طه، اليوم الاجتماع الاول للجنة العليا للخطة الاستراتيجية لوزارة المعادن التي شكلها سيادته برئاسة البروفيسور هاشم علي سالم وعضوية خبراء القطاع، الدكتور الجيولوجي محمد عبدالله ابو فاطنة والبروفيسور الهادي ادم محمد ابراهيم مدير جامعة النيلين، والدكتور محمد الناير ،والبروفيسور الشيخ محمد عبدالرحمن ،والدكتور مجاهد بلال طه الى جانب آخرين من وزارة المعادن.

و اوضح طه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بأن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعزز من استغلال الموارد المعدنية، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، موضحاً ان الدولة تولي اهمية كبرى للبناء الاستراتيجي والتخطيط السليم في قطاع المعادن بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وتوجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

واكد طه ان الوزارة تتجه نحو تبني مفهوم التعدين الاخضر والحد من استخدام الكيماويات الضارة في عمليات التعدين الى جانب الاهتمام بالمعادن الحيوية والنادرة وعدم الاقتصار على الذهب فقط بما يفتح افاقا جديدة لتنويع موارد البلاد المعدنية وتعزيز العائد الاقتصادي.

وكشف عن وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم التعدين التقليدي وغير المنظم وغير القانوني بالاستفادة من تجارب دول رائدة مثل جنوب افريقيا وغانا في تطوير التعدين الاهلي وتنظيمه مع التركيز على تحسين اوضاع المعدنين عبر توفير الخدمات الصحية والتدريبية والبيئية ورفع مستوى الوعي باهمية التعدين المسؤول.

مؤكداً ان الوزارة تعمل على مكافحة تهريب المعادن باستخدام التقنيات الحديثة وجاهزية أجهزة الدولة لاداء دورها في حماية الاقتصاد الوطني الى جانب التوسع في توظيف الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في مجالات الاستكشاف الجيولوجي والبحوث ورفع كفاءة الانتاج.

ودعا طه أعضاء اللجنة الى وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

سونا