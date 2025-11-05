بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب

أصدر بنك السودان المركزي اليوم قراراً ألغى بموجبه القرار السابق بحظر تصدير الذهب إلا عبر البنك المركزي. وحمل القرار شروط متعددة للسماح للاشخاص الاعتباريين فقط بتصدير الذهب.

يُذكر أن الخلاف حول هذه النقطة أطاح بمحافظ البنك السابق، برعي، قبل عدة أسابيع.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

