شاهد بالفيديو.. بعد أيام من المسرحية التي قام بها إعلام الدعم السريع بإعتقاله.. سفاح الفاشر “أبو لولو” يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا بسقوط طائرة بغرب كردفان

أثار مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي سخرية الجمهور والمتابعين, الذين شاركوه على نطاق واسع عبر حساباتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين,فإن الفيديو أظهر سفاح الدعم السريع, “أبو لولو”, والذي قام بمجازر بشعة بقتله أكثر من ألف مواطن بمدينة الفاشر, وهو يحتفل مع زملائه بالمليشيا بسقوط طائرة حربية للجيش بغرب كردفان. وجاء ظهور سفاح الفاشر, اليوم الأربعاء بعد أيام قليلة من إعلان الدعم السريع, إلقاء القبض عليه وأعتقاله بأحد السجون بدارفور, وهو ما دفع الجمهور لوصف الأمر بالمسرحية السخيفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

