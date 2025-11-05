إدارة المباحث الجنائية بشرطة الولاية الشمالية بالتنسيق مع آلية مكافحة النهب (9 ) طويلة بالولاية تضبط (65) دراجة نارية بدون مستندات

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة والحد منها نفذت إدارة المباحث بشرطة الولاية الشمالية بالتنسيق مع آلية مكافحة النهب(9) طويلة بالولاية حملة مشتركة واسعة داخل مدينة دنقلا أسفرت عن ضبط (65) دراجة نارية بدون لوحات ومستندات تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح اللواء شرطة/ محمد علي الحسن الكودابي مدير شرطة الولاية بان منع الجريمة ومكافحتها من أولويات خطة شرطة الولاية للعام 2025م مشيرا الي أن جهود شرطة الولاية ستتواصل من أجل القضاء علي هذه الظاهرة حتي يعم الأمن والإستقرار والطمأنينة للمواطنين ٠ داعيا المواطنين بالتبليغ الفوري عن اي ظواهر سالبة تهدد أمن المواطن مؤكدا هدوء الأحوال الأمنية والجنائية في جميع أنحاء الولاية. المكتب الصحفي للشرطة

