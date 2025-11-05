“منشآت” تستقبل زوار ملتقى بيبان 2025 في أمسية ثقافية رائعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض أمس بضيوف ملتقى بيبان 2025 من قادة الأعمال والمستثمرين والمتحدثين والخبراء المحليين والدوليين في أمسية ثقافية بعنوان “أمسيات سفيرة: نسخة ملتقى بيبان 2025”.

تضمنت الأمسية ترحيبًا ثقافيًا مستوحى من التراث السعودي، وعروض موسيقية حيّة وسرد فني يبرز ملامح الهوية الوطنية، إلى جانب فقرات تفاعلية تمثّل الأصالة السعودية وكرم وحفاوة المملكة.

وأكدت “منشآت” أن هذه الأمسية تأتي في إطار حرصها على تقدير ضيوف ملتقى بيبان 2025، وتقديم تجربة نوعية تواكب مكانة الملتقى بصفته وجهة عالمية لريادة الأعمال. وتسهم في توثيق العلاقات وبناء جسور التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركاء من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز حضور المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا ودوليًا لريادة الأعمال والابتكار. ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يعتز بالهوية والتراث.