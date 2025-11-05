وزير الخارجية يتفقد مقر الوزارة بالخرطوم

تفقد السيد وزير الخارجية السفير محي الدين سالم اليوم مقر وزارة الخارجية بالخرطوم ووقف على الدمار والخراب الذي لحق بالمباني والمكاتب .

وعقد السيد الوزير جلسة تنويرية بأعضاء لجنة حصر وجمع وتصنيف المكاتبات والملفات واستمع لشرح واف من مدير مكتب وزارة الخارجية بولاية الخرطوم رئيس اللجنة السفير خالد عباس احمد عن أعمال اللجنة وما تم انجازه والمعوقات التي تعترض أداء اللجنة .

واشاد الوزير بالجهود التي قامت بها اللجنة، مؤكدا على أهمية عملها متعهدا بدعمها بكل الامكانيات المتاحة من أجل الحفاظ على تاريخ الوزارة .

كما أكد السيد الوزير على دور الخارجية في حرب الكرامة وهي تتقدم الصفوف الامامية للذود عن حياض الوطن في المحافل الخارجية والمساهمة في دعم المجهود الحربي .

كما تفقد السيد الوزير رفقة أعضاء اللجنة المبنى المقترح مؤقتا لمكاتب التوثيق بمدينة امدرمان موجها بإكمال ترتيبات تأهيله وصيانته تمهيدا لافتتاحه عاجلا.

سونا