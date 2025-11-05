ضبط شخص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالإسكندرية

الاسكندرية ضبطت مباحث الآداب أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور، مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور، نظير مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. بوابة روز اليوسف

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

