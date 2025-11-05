حصل قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، ديفيد بيكهام، على وسام الفارس رسميا، من الملك تشارلز الثالث تقديرا لخدماته في كرة القدم والمجتمع البريطاني.

وقد نال ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 50 عاما، والذي تم إدراجه في قائمة تكريم عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في وقت سابق من هذا العام، على وسام الفارس من قبل الملك، خلال حفل أقيم في بيركشاير اليوم الثلاثاء.

وقال بيكهام: “لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا. الناس يعرفون مدى وطنيتي، فأنا أحب بلدي. لقد تحدثت دائما عن مدى أهمية النظام الملكي لعائلتي. أنا محظوظ بما فيه الكفاية لأنني سافرت حول العالم وكل ما يريد الناس التحدث معي عنه هو نظامنا الملكي. وهذا يجعلني فخورا”.

تخرج ديفيد بيكهام من أكاديمية مانشستر يونايتد عام 1992، وقضى 11 عاما في الفريق الأول قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2003 في صفقة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني.

دافع نجم خط وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا في 115 مباراة مع منتخب بلاده، وقاد “الأسود الثلاثة” لمدة 6 سنوات بين عامي 2000 و2006.

كما خاض ثلاث نهائيات لكأس العالم مع منتخب إنجلترا، بالإضافة إلى بطولتين أوروبيتين.

وانضم ديفيد بيكهام إلى صفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد أن قضى 4 سنوات في العاصمة الإسبانية مدريد.

لكن تأثير ديفيد بيكهام يمتد إلى ما هو أبعد من الملعب، حيث ولد في شرق لندن، ولعب دورا في تأمين أولمبياد لندن 2012.

لقد عمل مع منظمة المساعدات الإنسانية “اليونيسيف” منذ عام 2005، وكان لديه صندوق سمي على شرفه في عام 2015 بمناسبة شراكة استمرت عقدا من الزمن بين الاثنين.

في عام 2024، أصبح بيكهام سفيرا لمؤسسة “King’s Foundation”، لدعم برنامج “King Charles” التعليمي والجهود المبذولة لضمان حصول الشباب على فهم أكبر للطبيعة.

روسيا اليوم