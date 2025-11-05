انت الان تتابع خبر القيسي: أيدينا ممدودة من الآن لكل من يمد يده إلينا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيسي في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، ان "الأمواج البشرية الهادرة في التجمعات الانتخابية هي مصدر قوة واقتدار عظيم، متى ما توحدت بوصلتها نحو هدف عراقي واحد ".

وأضاف "دعوة عراقية وطنية صادقة لكل مرشح استطاع أن يستقطب الجماهير بخطاب ومنجز وطني واضح؛ أن يؤخذ جهوده معنا ونؤخذ جهودنا معه من أجل مشروع وطني جامع يكفل العدالة والكرامة والرخاء للجميع؛ وأيدينا ممدودة من الآن لكل من يمد يده إلينا".

