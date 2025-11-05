تطبيقات الذكاء الاصطناعي: البيئة تتصدر المركز الأول

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فازت وزارة البيئة والمياه والزراعة بجائزة الحكومة الرقمية لأفضل تبني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في “منصة استدامة المياه”، ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2025. تم اختيار الوزارة في المركز الأول بعد تنافسها مع أكثر من 135 جهة مشاركة. تسلم الجائزة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بحضور وكيل الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي، خلال افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى الحكومة الرقمية 2025، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية خلال يومي 5 -6 نوفمبر الجاري في الرياض.

وحققت الوزارة هذا الإنجاز الاستثنائي بعد تميزها في مسار التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز ريادتها في المؤشرات الدولية، من خلال عرض أفضل الممارسات الوطنية والدولية التي أحدثت أثرًا ملموسًا على جودة الخدمات التي تقدمها منصات الوزارة الرقمية.

وأوضح وكيل الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، أن هذه الجائزة تأتي تتويجًا لجهود الوزارة في تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البيئية والمائية والزراعية، وتعزيز الاستدامة، ودعم اتخاذ القرار عبر أنظمة تحليل البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية الذكية، ويعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة من قياداتها.