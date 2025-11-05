استعدادات نادي القادسية تكتمل لمواجهة الخلود في دوري روشن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القادسية ينهي تحضيراته لمواجهة الخلود

انتهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية من تحضيراته لمواجهة فريق الخلود ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وسيقام اللقاء غدًا الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 8:30 مساءً.

تدريبات مكثفة

اختتم فرسان الشرقية تدريباتهم مساء اليوم على ملعب النادي، حيث قام الجهاز الفني بحصة تدريبية ركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، شملت تطبيق عدد من الجمل الفنية والتمركز داخل الملعب.

موقع القادسية في الجدول

يحتل القادسية المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، وذلك بعد تحقيقه أربعة انتصارات وتعادلين، مقابل خسارة واحدة.