سهم فايزر يرتفع مدعوماً بأرباح وإيرادات قوية في الربع الثالث

أعلنت شركة فايزر (Pfizer) يوم الخميس عن أرباح وإيرادات في الربع الثالث تجاوزت توقعات المحللين، ورفعت توقعاتها للأرباح السنوية، مع تمكن خفض التكاليف من تعويض تراجع المبيعات خلال الفترة.



وقالت شركة الأدوية العملاقة إنها تتوقع الآن أن يتراوح صافي ربحها المعدل للسهم الواحد بين 3 و3.15 دولار للعام بأكمله، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.90 و3.10 دولار للسهم. وأوضحت الشركة أن هذا التعديل يعكس أداءها “القوي” خلال العام، و”الثقة المستمرة في أعمالها”، والتقدم الذي أحرزته في تقليص التكاليف، إلى جانب عوامل أخرى.



وأشارت فايزر إلى أن النتائج تتضمن أيضًا رسماً لمرة واحدة بقيمة 1.35 مليار دولار مرتبطًا باتفاقية الترخيص الموقعة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية 3SBio، ما قلص الأرباح بنحو 20 سنتًا للسهم الواحد. وأضافت الشركة أن توجيهاتها لعام 2025 تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل من الصين وكندا والمكسيك، لكنها لا تتضمن التعريفات الخاصة بالأدوية التي هدّد ترامب بفرضها، إذ تم إعفاء الشركة منها لمدة ثلاث سنوات بموجب اتفاق جديد لتسعير الأدوية مع الرئيس.



وأوضحت فايزر أن هذا الاتفاق لن يؤثر على توجيهات عام 2025، لكنه سيؤدي إلى تأثير “تخفيفي” على توقعات عام 2026، بحسب ما صرّح به المدير المالي للشركة ديف دينتون (Dave Denton) خلال مكالمة الأرباح الخاصة بالربع الثالث يوم الثلاثاء، مضيفًا أن الشركة ستصدر توجيهاتها لعام 2026 قبل نهاية العام.



وأبقت فايزر على نطاق توجيهاتها لإيرادات العام الكامل بين 61 و64 مليار دولار.



وفيما يلي ما أعلنته الشركة عن نتائج الربع الثالث مقارنة بتوقعات وول ستريت استنادًا إلى استطلاع أجرته LSEG:

الأرباح المعدلة للسهم الواحد: 87 سنتًا مقابل 63 سنتًا متوقعة

الإيرادات: 16.65 مليار دولار مقابل 16.58 مليار دولار متوقعة



سجلت فايزر إيرادات قدرها 16.65 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب على لقاحها المضاد لكوفيد-19 وعقارها المضاد للفيروسات باكسلوفيد (Paxlovid).



وبلغ صافي الدخل 3.54 مليار دولار، أو 62 سنتًا للسهم الواحد، مقارنة بصافي دخل 4.47 مليار دولار، أو 78 سنتًا للسهم الواحد في الفترة المقابلة من العام الماضي.



وباستثناء بنود معينة مثل رسوم إعادة الهيكلة والتكاليف المرتبطة بالأصول غير الملموسة، سجلت الشركة أرباحًا معدلة قدرها 87 سنتًا للسهم الواحد في الربع الثالث.



وقال دينتون خلال المكالمة: “أداء فايزر لا يزال يفوق التوقعات ويحقق نتائج قوية، رغم انخفاض معدلات الإصابة بكوفيد.”



كما أعلنت فايزر يوم الثلاثاء أنها تسير بخطى ثابتة نحو خفض التكاليف بنحو 7.7 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، في إطار مبادرتين منفصلتين، على أن يتم تخفيض 4.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.



وتأتي هذه النتائج بعد أسابيع من إبرام فايزر اتفاقًا مع الرئيس ترامب لتصبح أول شركة أدوية توافق طوعًا على بيع أدويتها بأسعار أقل، ضمن حملة إدارته الرامية إلى ربط أسعار الأدوية الأمريكية بتلك الأرخص في الخارج.



وبموجب الاتفاق، حصلت فايزر على فترة سماح مدتها ثلاث سنوات تُعفى خلالها منتجاتها من الرسوم الجمركية الخاصة بالأدوية التي هدّد ترامب بفرضها، شريطة أن تستثمر الشركة المزيد في التصنيع داخل الولايات المتحدة. وتخطط فايزر لاستثمار 70 مليار دولار لإعادة توطين منشآت تصنيع الأدوية والأبحاث داخل البلاد.



وقال دينتون في المكالمة إن الاتفاق: “سيساعد على ضمان أن يدفع المرضى الأمريكيون أسعارًا أقل للأدوية الموصوفة، مع توفير الوضوح اللازم للتركيز على أعمالنا واستثماراتنا في الابتكار المستقبلي.”



وتحاول فايزر استعادة توازنها بعد الانكماش السريع في أعمال كوفيد خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تراهن على استراتيجيات جديدة لزيادة الإيرادات، منها الاعتماد على منتجات علاج السرطان التي حصلت عليها من خلال استحواذها على شركة سيجن (Seagen) بقيمة 43 مليار دولار، إضافة إلى صفقة مقترحة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الخاصة بالسمنة "ميتسيرا (Metsera)".



غير أن الشركة تواجه منافسة شرسة من نوفو نورديسك (Novo Nordisk) على الاستحواذ على ميتسيرا، إذ رفع الطرفان عروضهما، إلا أن الشركة المستهدفة أعلنت يوم الثلاثاء أن عرض نوفو نورديسك الجديد “أفضل”. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من رفع فايزر دعوى قضائية ثانية ضد الشركتين، متهمةً نوفو نورديسك بانتهاك قوانين المنافسة من خلال محاولتها التفوق على عرض فايزر.



وقال ألبرت بورلا (Albert Bourla)، الرئيس التنفيذي لفايزر، خلال مكالمة الأرباح: “نعتقد أن عرض نوفو نورديسك غير واقعي، ولا يمكن اعتباره عرضًا متفوقًا بموجب شروط اتفاقية الاندماج مع ميتسيرا، لأنه ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار، وهناك احتمال كبير بألا يتم تنفيذ الصفقة مطلقًا.”



وأضاف: “ما يمكنني قوله هو أن إيماننا بوعود الجمع بين فايزر وميتسيرا لا يزال قويًا وثابتًا.”



ضعف مبيعات منتجات كوفيد



قالت فايزر إن منتجاتها الخاصة بكوفيد أثّرت سلبًا على مبيعات الربع الثالث، حيث أدى انخفاض معدلات العدوى إلى تراجع الطلب على باكسلوفيد، كما قلصت التوصيات الجديدة الأكثر حذرًا من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حجم الفئة المؤهلة للحصول على اللقاح كوميرناتي (Comirnaty).



وفي سبتمبر، أوصى مستشارو الـCDC بأن يستشير الجميع مقدم الرعاية الصحية قبل اتخاذ قرار تلقي اللقاح، وهي توصية أقل إلزامًا مما كانت عليه في السنوات السابقة. كما أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي الابن، المعروف بموقفه الناقد للقاحات، سعى إلى إعادة صياغة سياسات التطعيم الوطنية من خلال سلسلة من الإجراءات واسعة النطاق.



وسجل لقاح فايزر المضاد لكوفيد 1.15 مليار دولار من الإيرادات في الربع الثالث، بانخفاض 19% عن الفترة نفسها من العام السابق، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 1.13 مليار دولار وفقًا لتقديرات ستريت أكاونت (StreetAccount).



أما دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات، فقد حقق 1.23 مليار دولار من المبيعات في الربع الثالث، بانخفاض 55% على أساس سنوي، مقابل توقعات بلغت 1.37 مليار دولار بحسب ستريت أكاونت.



وقالت الشركة إن المبيعات الفصلية تلقت دعمًا من ارتفاع إيرادات عدد من الأدوية الأخرى، من بينها مميع الدم إيليكويس (Eliquis) الذي تنتجه بالشراكة مع بريستول مايرز سكويب (Bristol Myers Squibb)، إذ سجل الدواء مبيعات بلغت 2.02 مليار دولار بزيادة 25% متجاوزًا توقعات المحللين.



ويُعد إيليكويس ضمن الدفعة الأولى من الأدوية التي ستخضع لأسعار تفاوضية جديدة ضمن برنامج "ميديكير" بحلول عام 2026، بموجب قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act).



كما أشارت فايزر إلى أن أدوية فاينداكيل (Vyndaqel)، المستخدمة في علاج نوع من اعتلال عضلة القلب (Cardiomyopathy)، إضافة إلى علاج الصداع النصفي نورتيك (Nurtec)، حققت أيضًا مبيعات أعلى خلال الربع.



فقد سجلت فاينداكيل مبيعات بلغت 1.59 مليار دولار، في حين بلغت مبيعات نورتيك 412 مليون دولار، وكلاهما تجاوز تقديرات المحللين للفترة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم فايزر في تمام الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 24.4 دولار.