رئيس فنزويلا يقترح إجراء محادثات جدية مع ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات جدية حول مكافحة تهريب المخدرات، وعرض على الشركات ​الأميركية فرصا للوصول إلى النفط الفنزويلي.

وأضاف ‌مادورو أن فنزويلا "دولة شقيقة" ​للولايات المتحدة وحكومة صديقة لها. ⁠وأشار ‌إلى أنه عندما تحدث هو وترامب آخر مرة، في نوفمبر الماضي، أقر الرئيس الأميركي بسلطته من ⁠خلال مخاطبته "بالسيد الرئيس".

جاء تصريح الرئيس ⁠الفنزويلي في مقابلة تم تصويرها قبل احتفالات العام الجديدة وبثها التلفزيون الفنزويلي ​مساء يوم رأس السنة.

يظهر البث مادورو والمذيع يسيران في منطقة عسكرية في العاصمة كاراكاس. وفي وقت لاحق، تسلم مادورو مقود ​السيارة وجلس الصحفي بجواره بينما ‍ظهرت زوجة الرئيس الفنزويلي سيليا فلوريس في الخلف.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت قطعا حربية إلى البحر الكاريبي ونفذت ضربات على قوراب قالت واشنطن إنها تهرب المخدرات.