وزير النقل يشيد بتطور منطقة جازان خلال زيارته ويتوقع مستقبل واعد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير النقل يؤكد على تقدم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة جازان

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر على أهمية وتقدم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة جازان. وأشار الجاسر إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا نتيجة للدعم الكبير من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه.

نهضة ونمو متسارع في منطقة جازان

مقالات ذات صلة

خلال زيارته للمنطقة، أكد وزير النقل على أن منطقة جازان تشهد حاليًا نهضة كبيرة ونموًا متسارعًا. وأوضح أن جميع المشروعات في المنطقة تحظى بمتابعة كبيرة وتطور ملحوظ بالتكامل والتعاون المشترك بين الجهات المعنية، مما ينبئ بمستقبل واعد لهذه المنطقة.

طموحات كبيرة لمستقبل جازان

وأشار الجاسر إلى أن الطموحات كبيرة جدًا في منطقة جازان، حيث تضم الخطة الاستراتيجية لمنظومة النقل مشروعات مستقبلية هامة، منها طريق “جازان- أبها” المباشر ومشروعات أخرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المنطقة.

مشروع مطار جازان الجديد يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية

وأكد الجاسر أن نسبة الإنجاز في مشروع مطار جازان الجديد بلغت 87%، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في نهاية العام. وأشار إلى أن افتتاح المطار سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد اللوجستي والصناعي والتجاري في المنطقة.

رؤية استراتيجية تربط ميناء جدة بميناء جازان

وفي ختام زيارته، أوضح وزير النقل أن الخطة الاستراتيجية لمنظومة النقل تتضمن ربط ميناء جدة بميناء جازان بعد اكتمال مشروع الجسر البري بين الجانبين.