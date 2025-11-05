سارت جماهير فريق الوداد البيضاوي المغربي, على درب جماهير غريمها التقليدي الرجاء البيضاوي, وأعلنت دعمها للسودان, بعد المجازر التي تعرضت لها مدينة الفاشر, في أعقاب اقتحام مليشيا الدعم السريع للمدينة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رفع جمهور الوداد, لافتات كتب عليها: (أوقفوا المجازر في السودان.. أ من أجل الذهب يقتل الإنسان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. جماهير الوداد المغربي تدعم السودان برفع لافتات خلال مباراة فريقها كتبت عليها: (أوقفوا المجازر في السودان.. أ من أجل الذهب يقتل الإنسان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.