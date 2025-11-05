شاهد بالفيديو.. “بقال” يصل القاهرة ويرسل رسائل لإعلام المليشيا: (استقبلتني سفارة السودان بمصر ويكفي أنني طلعت من جنجويدكم وأنتو مفتكرين ياسر العطا أم كعوك ولا جاهل زيكم)

أعلن الصحفي والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة, قادماً من دولة تركيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج بقال, في بث مباشر سخر فيه من إعلام مليشيا الدعم السريع, التي انسلخ عنها مؤخراً.

ورد الصحفي في حديثه على الهجوم الذي ظل يتعرض له من إعلام المليشيا الذي شكك في قدرته على دخول مدينة بورتسودان, بسب هجومه على مساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا, إبان فترة عمله مع الدعم السريع.

وقال بقال, في ملخص حديثه بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (استقبلتني سفارة السودان بمصر ويكفي أنني طلعت من جنجويدكم وأنتو مفتكرين ياسر العطا أم كعوك ولا جاهل زيكم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)