- 1/2
- 2/2
أعلن الصحفي والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة, قادماً من دولة تركيا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج بقال, في بث مباشر سخر فيه من إعلام مليشيا الدعم السريع, التي انسلخ عنها مؤخراً.
ورد الصحفي في حديثه على الهجوم الذي ظل يتعرض له من إعلام المليشيا الذي شكك في قدرته على دخول مدينة بورتسودان, بسب هجومه على مساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا, إبان فترة عمله مع الدعم السريع.
وقال بقال, في ملخص حديثه بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (استقبلتني سفارة السودان بمصر ويكفي أنني طلعت من جنجويدكم وأنتو مفتكرين ياسر العطا أم كعوك ولا جاهل زيكم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “بقال” يصل القاهرة ويرسل رسائل لإعلام المليشيا: (استقبلتني سفارة السودان بمصر ويكفي أنني طلعت من جنجويدكم وأنتو مفتكرين ياسر العطا أم كعوك ولا جاهل زيكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.