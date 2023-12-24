تراند اليوم : استعد رسالة هتخليك مليونير| مسابقة الحلم تعلن فرصتها الأخيرة لربح مليون دولار كاش بـsms من هاتفك

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا هي الأقوى والأكثر شهرة بالوطن العربي، وذلك نتيجة الجوائز الكبيرة التي تمنحها للمشتركين الفائزين في المسابقة، وفي العام الماضي وصلت قيمة الجوائز بالمسابقة إلى 3 مليون دولار، وأصبح الحلم هو أمل الملايين للحصول على الجوائز، وفي لحظة من الممكن أن يصبح المشترك مليونير، كما حدث مع العديد من المشتركين الذين فازوا بمليون دولار.

استعد لسحب مسابقة الحلم الأخير على مليون دولار

قامت مسابقة الحلم بشكل رسمي منذ قليل بالإعلان عن موعد سحب جائزتها الكبرى على مليون دولار كاش، وقد تقرر موعد السحب يوم الثلاثاء القادم، فما هي إلا ساعات قليلة ويبتم إعلان إسم الفائز بالجائزة المليونية الأخيرة لهذا الموسم، فجدد اشتراكك الآن، أو قم بالإشتراك الآن إن لم تكن قد اشتركت قبل ذلك، فربما تكون أنت الفائز.

الحلم الشهري على 100 ألف دولار

أعلنت مسابقة الحلم في منشور لها قبل قليل عبر صفحتها الرسمية بتويتر، أن الإشتراك في المسابقة الآن سيؤهل المتسابق لدخول سحب المليون دولار نهاية شهر ديسمبر المقبل، ودخول سحب على 100 ألف دولار بعد أيام قليلة وقبل نهاية الشهر الحالي، كما أن الإشتراك الآن يؤهلك أيضاً لدخول سحب أسبوعي على 5 آلاف دولار.

هذا وقد قررت مسابقة الحلم إجراء السحب المقبل على 100 ألف دولار يوم 26 أكتوبر الجاري، وهذه هي الجائزة الشهرية التي تعرضها المسابقة في نهاية كل شهر، ولدخول السحب القادم عليك أن تبادر بالإشتراك الآن، فرسالة من جوالك قد تجعلك مليونيراً بكل ما تعنيه الكلمة، كما أن مفاجأة الحلم لهذا الشهر أن الإشتراك الآن يؤهلك لدخول سحب المليون دولار في نهاية ديسمبر المقبل.

أسماء الفائزين بمسابقة الحلم لعام 2023

م اسم الفائز تاريخ الفوز الدولة التي يعيش فيها الفائز الجائزة قيمة الجائزة 1 عماد الصيرفي 7 يناير 2023 يعيش في السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 2 أنس وجيه حسن 14 يناير يعيش في الاردن جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 3 محمد عادل سنادة 21 يناير مصري الجنسية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 4 خالد الزهراني 26 يناير السعودية الحلم $100,000 5 علي أحمد المش 28 يناير السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 6 مصطفى سيد أحمد 4 فبراير مصر جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 7 احمد مجدي النجار 11 فبراير السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 8 محمد احمد حسنين 18 فبراير يعيش بمصر جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 9 عبد الله عيسى المالكي 23 فبراير يعيش بالسعودية الحلم $100,000 10 عبد الناصر العلوش 25 فبراير يعيش السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 11 ايوب الشقيري 4 مارس يعيش بالمغرب جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000

12 مصطفى محمد إسماعيل 11 مارس يعيش بالسعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 13 محمود الرواجحي 18 مارس يعيش بالاردن جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 14 محمد معتمد 25 مارس يسكن بمصر جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 15 وليد عبد الرزاق الشيخ 30 مارس يسكن بالعراق الحلم $ 100,000

16 محمد خالد علي النجار 1 أبريل يعيش بالعراق جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 17 سعد عيسان العبدالله 8 أبريل يعيش في المانيا جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 18 عبدالله محمد أسعد قدح 13 أبريل يعيش بالسعودية الحلم $100,000 18 خالد مبارك الغامدي 15 أبريل يعيش بالسعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 19 خلف حنيف الرويلي 22 أبريل يعيش السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000

20 خلف حنيف الرويلي 22 أبريل يسكن السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 21 سلطان الناصر 27 أبريل يسكن السعودية الحلم $100,000 22 منال محمد داخل 29 أبريل يسكن السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 23 سعد جابر غالب 6 مايو يعيش في سلوفينيا جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000

24 محمد محمود الطلبة 13 مايو الامارات العربية المتحدة جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 25 بشرى خليل 20 مايو تعيش بمصر جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 26 محمود أبو المجد أحمد 25 مايو يعيش بالسعودية الحلم $100,000 27 معتز محمد الشناوي 27 مايو يعيش بمصر جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 28 محمد صفوة 6 يونيو يسكن بمصر جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 29 حاجم سلطان سليمان 10 يونيو يسكن بريطانيا جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000

30 صالح غانم شعيل 17 يونيو يعيش السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 31 احمد محمد صالح 24 يونيو يعيش بقطر جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000

علي محمد بكر 29 يونيو يعيش بالسعودية الجائزة الحصرية $20,000 33 يوسف محمد سالم 29 يونيو يعيش بالسعودية الحلم $100,000 34 ابراهيم مرزوق العبدلي 29 يونيو يعيش بالسعودية الحلم $1,000,000 35 سعيد عبد الله الشريف الأول من يوليو يعيش بالسعودية الجائزة الحصرية الاسبوعية $5,000 36 عبد الرحمن ادريس الثامن من يوليو يعيش بالسويد جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية $5,000

37 محمد سيد محمد 13 يوليو مصر المستوى البرونزي $5,000 38 عبد الباري منصور 13 يوليو السعودية المستوى الفضي $10,000 39 عبد الله العرادي 13 يوليو يعيش بالسعودية المستوى الذهبي $15,000 40 محمد مبارك طه يوليو 13 مصر المستوى البلاتيني $20,000 41 عبدالله الخالد 13 يوليو السعودية المستوى الماسي $30,000 42 ايمن عبدالله محمد 15 يوليو السعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 43 محمد محمد ابراهيم 22 يوليو 2023 يعيش بالسعودية جائزة الحلم الأسبوعية الاسبوعية $5,000 44 عبد المعز محمد جلال 27 يوليو 2023 السعودية الحلم $100,000 45 خليل الذقيعي 29 يوليو 2023 السعودية الجائزة الأسبوعية بـ5000 دولار

وقامت مسابقة الحلم المسابقة الأولى عربياً بالكشف عن موعد سحبها الجديد والذي سيكون على 100 ألف دولار كاش، وأكدت الحلم في منشور لها قبل قليل على أن موعد السحب سيكون الخميس يوم 31 أغسطس الجاري، ولذا لا تفوت فرصة الـ100 ألف دولار والتي قد لا تتكرر مرة أخرى، وبادر بالإشتراك الآن لربح هذه الجائزة الثمينة والتأهل لسحب المليون دولار آخر العام الحالي.

فالإشتراك الواحد الآن يؤهل المتسابق بشكل تلقائي لدخول سحب الـ100 ألف دولار، وهذا بالنسبة إلى السحب الشهري، ودخول سحب ثاني على مليون دولار كاش في نهاية ديسمبر المقبل، والسحب الثالث بـ5 آلاف دولار، ويتم في كل يوم سبت من كل أسبوع، وذلك من خلال الإشتراك في تطبيق الحلم المتوفر بالمتاجر الرسمية.

واستمراراً للمنهج الذي تسير عليه مسابقة الحلم، فإن لم يحالفك الحظ اليوم وتربح جائزة الـ100 ألف دولار، فاستمر في الإشتراك، فهناك فرصة أخرى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم إجراء سحب آخر يوم 28 سبتمبر المقبل، كما أن الإشتراك الآن سيؤهلك لجائزة المليون دولار يوم الخميس الأخير من ديسمبر في نهاية العام الجاري.

الفائز بالـ100 ألف دولار عن شهر يوليو 2023

أعلنت مسابقة الحلم قبل دقائق قليلة عن فوز عبد المعز جلال بجائز الحلم الشهرية والبالغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكين وقال عبد المعز أنه كان يشترك في الحلم ليحقق أحلامه الكثيرة والتي كان أبرزها الزواج، وشاهد الفيديو التالي لترى ردة فعل عبد المعز الغير متوقعة وعدم مبالاته بالفوز.

ترتقبوا سحب الـ100 ألف دولار مع مسابقة الحلم الخميس

أكدت مسابقة الحلم قبل قليل على موعد سحب الـ100 ألف دولار، وأشارت الحلم إلى السحب يوم الخميس مساءاً، وما هي إلا ساعات قليلة وسوف يكون هناك رابح جديد، كما أن باب الإشتراك ما زال مفتوحاً الآن لدخول السحب، فرسالة الآن من الممكن أن تجعلك مليونيراً، فبادر بالإشتراك قبل غلق الباب لدخول السحب.

الفائز بجائزة المليون دولار

قامت مسابقة الحلم بشكل رسمي قبل أيام قليلة بالإعلان عن إسم الفائز بجائزة المليون دولار، والتي كانت من نصيب إبراهيم العبدلي، الذي يحمل الجنسية السعودية، والذي ظل يشترك لمدة 5 سنوات دون أن يكل أو يمل، واليوم حالفه الحظ وربح مليون دولار كاش من الحلم، وشاهد الفيديو التالي لترى اللحظة التي لا تصدق، وفوز العبدلي بالمليون دولار.

وأجرت مسابقة الحلم لقاء مع إبراهيم العبدلي السعودي الذي ربح المليون دولار، والذي أشار إلى أنه بمجرد قيام الإعلامي مصطفى الأغا بالإتصال به، علم أنه ربح جائزة الحلم، ولكنه كان يظن أنه سيربح 100 ألف دولار أقصى شئ، لكنه فوجئ بإبلاغه بالفوز بمليون دولار، وشاهد تفاصيل لحظات الفرح التي عاشها من الفيديو التالي.

جائزة الحلم القادمة لشهر يوليو الجاري

هذا وقد أكدت الحلم قبل قليل على إعلانها لفرصة ذهبية جديدة لكافة المشتركين في المسابقة الأولى للوطن العربي، حيث أشارت المسابقة إلى وجود فرصة جديدة بمليون دولار آخر في نهاية شهر ديسمبر المقبل، هذا إلى جانب جائزة بـ100 ألف دولار سوف يتم سوف يتم إجراء السحب عليها يوم الخميس الأخير من شهر يوليو الجاري، والإشتراك الواحد الآن يؤهل جميع المتسابقين لدخول السحبين معاً.

كما جاءت أسماء الفائزين بالحلم منذ بداية العام وحتى اليوم، وتشمل الفائزين بالجوائز الأسبوعية والشهرية وفق ما يلي.

وما هي إلا ساعات أيام وتبدأ مسابقة الحلم في طرح جائزتها المليونية والتي ستكون مليون دولار أمريكي كاش عداً ونقداً، اليوم الخميس ثاني أيام العيد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولدخول سحب المليون، يجب عليك الإشتراك الآن بالحلم عبر رسائل sms أو عبر تطبيق الحلم MBC DREAM.

وبعد الإشتراك سيصلك رسالة بتأكيد اشتراكك، ولدخول السحب والتأهل لسحب المليون دولار يجب عليك أولاً الإجابة بشكل صحيح على أحد الأسئلة التي تردك عبر هاتفك الجوال الذي قمت بتسجيله، وكلما قمت بالإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة كلما كانت فرصتك للفوز أكبر.

كما باب الإشتراك ما زال مفتوحاً أمام الجميع حتى الآن، ولن يغلق باب الإشتراك إلا مع بدء البرنامج مع الإعلاميمصطفى الأغا، وذلك لإعلان الفائز، وهذا يعني أن الإشتراك مفتوح حتى الساعة الثانية عشر صباح الليلة، وبرسالة الآن يمكن أن تكون مليونير، ويحالفك الحظ وتربح جائزة المليون دولار.

فالإشتراك الواحد يؤهلك لدخول سحبين اثنين، أحدهما الليلة بـ100 ألف دولار، والسحب الآخر بمليون دولار الشهر القادم يونيو 2023، ويمكن للجميع الإشتراك الآن برسالة فقط من هاتفك واكتب فيها حلم وأرسلها للرقم المرادف لدولتك، وأرقام الإشتراك في الحلم جاءت وفق الأرقام المذكورة في الصور التالية.

كما يتم إجراء سحب أسبوعي عل 5 آلاف دولار كل يوم سبت، وكان الفائز خلال الأسبوع الحالي هو المواطن سعد جابر غالب.

جائزة الحلم لشهر أبريل

أسدلت مسابقة الحلم الستار على جائزتها الرمضانية الإستثنائية، وذلك بعد فوز عبد الله محمد بجائزة الـ100 ألف دولار، والذي كان حلمه أن يسدد ديونه ويقوم ببناء عمارة، وبعد 8 سنوات من اشتراكه في الحلم تمكن عبدالله من الفوز ليحقق أحلامه أخيراً.

كما أن هناك جائزة بـ100 ألف دولار اليوم الخميس 27 من شهر أبريل الجاري، والإشتراك الآن سيؤهل المشترك لدخول سحب المليون دولار في نهاية يونيو المقبل، وما عليك الآن إلا الإشتراك برسالة فقط للحلم، وسيصلك رسالة بتأكيد اشتراكك وتأهلك للسحب، ومن المحتمل أن تصبح مليونيراً الليلة مع الحلم، وتتأهل لربح مليون دولار في نهاية يونيو المقبل.

كما سيتم سحب جديد اليوم بقيمة 5000 دولار أمريكي يوم السبت االمقبل، وذلك وفق خطة برنامج الحلم وجوائزه الأسبوعية، وللدخول في السحب الأسبوعي يجب أن يكون الإشتراك من خلال تطبيق الحلم.

جائزة الحلم في رمضان

وأعلنت الحلم أن هناك جوائز استثنائية سيتم إجراء السحب عليها في رمضان الحالي، وسيتم السحب عليها اليوم الخميس 13 أبريل، على أن تكون قيمة الجوائز اليومية 100 ألف دولار، وهذا بخلاف الجوائز الشهرية الثابتة، ومنها جائزة شهر أبريل في الخميس الأخير من الشهر الجاري، والتي ستكون على 100 ألف دولار أيضاً.

كما أن الإشتراك الآن يؤهل جميع المتسابقين لدخول سحب الخميس المقبل على 100 ألف دولار، بالإضافة إلى سحب نهاية شهر أبريل على 100 ألف دولار، هذا إلى جانب سحب المليون دولار نهاية شهر يونيو المقبل، أي أن الإشتراك الواحد يؤهل الدخول على جوائز بمليون و100 ألف دولار، فرسالة الآن وقبل السحب بساعات قليلة يؤهلك لدخول 3 سحوبات متتالية، وإن لم يحالفك الحظ اليوم، فهناك فرصة ثانية وثالثة، وما عليك إلا الإشتراك الآن.

أسدلت مسابقة الحلم الستار رسمياً على جائزة الـ100 ألف دولار التي طرحتها في نهاية شهر مارس 2023، وكانت الجائزة من نصيب المواطن العراقي الجنسية الذي يعيس في البصرة “وليد عبد الرحمن الشيخ”، كما سيكون هناك سحب آخر في الخميس الأخير من شهر أبريل الجاري، والإشتراك الواحد يؤهل لدخول سحبين، أحدهما على 100 ألف دولار والأخر على مليون دولار في نهاية شهر يونيو المقبل.

أي أن كل المشتركين بالحلم الآن سيدخلون سحب شهر أبريل على 100 ألف دولار، كما أنهم يتأهلون بشكل تلقائي لدخول سحب المليون دولار في يونيو المقبل 2023.

هذا وقد أعلن الإعلامي مصطفى الأغا أن مسابقة الحلم 2023 سوف تشهد مفاجآت جديدة، حيث ستعرض المسابقة جائزة قدرها 2 مليون دولار هذا العام،واحد في نهاية كل عام، وذلك بخلاف الأعوام السابقة، والتي كان يتم فيها السحب على مليون دولار في نهاية كل عام، أما العام الحالي فيوجد مليونين، وسوف يتم سحب المليون الأول في نهاية يونيو، والمليون الثاني في نهاية ديسمبر، وذلك كما في الفيديو التالي، هذا بالإضافة إلى وجود جوائز شهرية للمتسابقين تقدر بـ100 ألف دولار في الأسبوع الأخير من كل شهر، مع السحب على مليون دولار آخر، واشتراك بالحلم يؤهل لسحب مليون و100 ألف دولار.

وأشارت مسابقة الحلم قبل قليل إلى أن سحب الـ100 دولار الشهري والخاصة بشهر مارس الجاري 2023، ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 30 مارس، مضيفة أن الإشتراك يؤهل المتسابق إلى دخول سحب المليون دولار والذي سيتم سحبة في نهاية شهر يونيو المقبل.

كما تم إعلان إسم الفائز بالجائزة الأسبوعية للأسبوع الحالي الأول في رمضان، وتم إعلان محمد محمود معتمد فائز بجائزة الـ5000 دولار هذا الأسبوع، وهو مصري الجنسية، كما أن الإشتراك بالجوائز الأسبوعية يكون من خلال تطبيق الحلم، ويتم إعلان الفائز في كل أسبوع يوم السبت.

على أن يتم إجراء سحب أول 100 ألف دولار اليوم الخميس 26 يناير الحالي، والإشتراك يؤهل المتسابق لدخول سحبين أحدما بـ100 ألف دولار الأسبوع الحالي، والآخر بمليون دولار في يونيو المقبل، ونشرت الحلم جدول سحوبات العام الحالي، وأشارت إلى وجود سحب أسبوعي على 5000 دولار، وسحب شهري على 100 ألف دولار، أما السحب الأكبر الأول على مليون دولار في نهاية يونيو القادم.

وما عليك الآن إلا أن تشترك في المسابقة لتربح جوائز قيّمة، كما أن الإشتراك الآن يؤهل المتسابق لدخول سحبين أحدهما بـ100 ألف دولار والآخر بمليون دولار، والإشتراك يكون عبر إرسال رسالة من الرقم المخصص للدولة التي تعيش فيها، والأرقام في الصور التالية، وترسل كلمة حلم باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية، على رقم دولتك، وسيصل بعدها رسالة بتأكيد اشتراكك في المسابقة.

جائزة المليون دولار نهاية عام 2022

وقامت مسابقة الحلم وبشكل رسمي بالإعلان عن إسم الفائز الجديد بجائزة المليون دولار أمريكي، وكانت هذه الجائزة الكبرى من حظ مواطن مصري الجنسية يدعى محمود أحمد لاشين، والذي لم يكم مصدقاً لخبر فوزه بالمليون دولار، وكان يحلم أن يفوز بـ100 ألف دولار فقط.

استعدادات الحلم لجائزة المليون دولار

أعلنت مسابقة الحلم بشكل رسمي عن جائزتها الكبرى، والأكبر خلال العام الحالي، والتي ستكون على مليون دولار كاش، وسيتم السحب على هذه الجائزة الليلة مساء الأربعاء 28 ديسمبر الجاري والإشتراك برسالة فقط، وذلك بإرسال رسالة مكتوب فيها حلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية على الرقم المرادف لكل دولة، كما يمكن الإشتراك عن طريق التطبيق الإلكتروني للمسابقة، ورسالة فقط قد تجعلك مليونيراً.

وأكدت الحلم على أن موعد سحب الملون دولار قد تقرر يوم الأربعاء 28 ديسمبر الحالي، ولذلك يجب الإشتراك من الآن قبل غلق موعد السحب، مع العلم أن باب الإشتراك ما زال مفتوحاً للجميع ومن أي دولة في العالم، وحتى بدء برنامج صدى الملاعب من تقديم الإعلامي مصطفى الأغا، لإعلان إسم الفائز بمليون دولار أمريكي عداص ونقداً، مع تمنياتنا للجميع بالفوز والتوفيق، ومن لم يحالفه الحظ الليلة، نتمنى له الفوز في الموسم الجديد 2023.

وما هي إلا أسابيع قليلة وسوف يتم الإعلان عن جائزة المليون دولار، والتي تعودت المسابقة على عرضها في نهاية كل عام، ففي آخر كل عام يتم طرح جائزة تقدر بـ1.000000 دولار، وغالباً ما يتم سحب هذه الجائز في نهاية العام الميلادي أو في ليلة رأس السنة، وحينما فاز العسيري بمبلغ 150 ألف دولار، طلب الإعلامي مصطفى الأغا منه أن يتجهز من الآن ويشترك في المسابقة مرة أخرى لدخول حلم المليون.

الفائز بمبلغ 150 ألف دولار

أعلنت مسابقة الحلم رسمياً إسم الفائز بـ150 ألف دولار، وهو “علي حمد آل منصور”، وهو مواطن سعودي الجنسية، وكان حلمه أن يسدد ديونه الكثيرة، وأخيراً تحقق حلمه وربح علي هذا المبلغ الكبير، ليصبح صاحب أموال بعد أن مديوناً.

وللإشتراك في الحلم ما عليك إلا أن تقم بالدخول لرابط المسابقة الرسمي، ثم تسجل رقم هاتفك الجوال، ثم تضغط على إشترك الآن، وبهذا تكون اشتركت بالفعل، وبعدها ستصلك رسالة بتأكيد اشتراكك وتأهلك للسحب، وما عليك إلا أن تقوم بالإجابة على بعض الأسئلة التي تردك على هاتفك، وبهذا تتأهل لدخول سحب المليون دولار، ومع قليل من الحظ قد أن تكون أن الرابع وتصبح مليونير في لعبة.

كما أنه يوجد سحب آخر قبل سحب المليون دولار، وسيكون على 150 ألف دولار، وموعد هذا السحب الخميس القادم الموافق 24 من نوفمبر الجاري، واشتراكك بالسحب الخميس المقبل يؤهلك لدخول السحبين معاً، سحب الـ150 ألف دولار، وسحب المليون دولار.

الفائز بجائزة الـ100 ألف دولار مع مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم عن عن الفائز الجديد بجائزتها التي تم إعلان السحب عنها قبل ساعات قليلة، وكانت الجائزة من نصيب علي محمد عبد الله، التشادي الجنسية، والتي تزوج مرتين وعنده من الأولاد 10 أولاد من زوجتيه، ويعيش علي في المملكة العربية السعودية، ويعمل سائق خاص، وفاز علي الملقب بأبو يوسف بمبلغ 100 ألف دولار، وذلك كما في الفيديو المقبل.

كما سيتم سحب جائزة الحلم على 150 ألف دولار في أخر خميس من نوفمبر المقبل، وفي ديسمبر سيتم السحب على مليون دولار أمريكي.

سحب الحلم القادم

وسوف يتم إجراء سحب جديد اليوم الخميس المقبل 27 أكتوبر الجاري، وسيكون السحب على 100 ألف دولار، وجميع المشتركين بهذا السحب سيتأهلون تلقائياً لسحب الـ150 ألف دولار في نوفمبر المقبل، وكذلك سحب المليون دولار نهاية العام الحالي ديسمبر 2022، والفرصة الأخيرة ما زالت موجودة الآن للإشتراك، حيث لم يغلق باب الإشتراك حتى الآن، وقبل سحب الليلة، والإشتراك في سحب اليوم يؤهل المتسابق لسحب المليون دولار.

3 سحوبات مع مسابقة الحلم بمليون و250 ألف دولار

أعلنت مسابقة الحلم في إبداع جديد لها اليوم عن مفاجآة جديدة لعشاق الحلم، حيث يوجد 3 سحوبات جديدة قادمة قيمتهم تصل إلى مليون و250 ألف دولار أمريكي، والإشتراك في السحب الأول والذي سيكون في نهاية الشهر الحالي سيؤهلك لدخول السحبيين الباقيين، أي أنه برسالة واحدة الآن تدخل 3 سحوبات مختلفة، وإذا لم يحالفك الحظ في السحب الأول، فسوف تؤهل للسحب الثاني، وإن لم توفق في السحب الثاني، فإن مؤهل للسحب الثالث الأكبر خلال العام الحالي وهو سحب المليون دولار.

وجائزة السحب الأول نهاية أكتوبر ستكون على 100 ألف دولار، وجائزة السحب الثاني على 150 ألف دولار، أما الجائزة الثالثة والتي ستكون في نهاية العام ستكون على مليون دولار أمريكي، فبادر الآن بالإشتراك فالفرصة لا تعوض، والإشتراك يكون برسالة على الرقم الموافق للدولة التي تعيش فيها، حيث أن لكل دولة رقم هاتف يمكنك الإشتراك من خلاله، كما يمكنك الإشتراك من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني للحلم.

أسماء الفائزين في الحلم بالسحوبات الماضي

هذا وقد أعلن الأغا عن جائزة قدرها 200 ألف دولار مقسمة على جائزتين، وقيمة كل جائزة 100 ألف دولار، حيث سيتم توزيع مبلغ الجائزة على شخصين اثنين، وذلك من أجل أن يربح شخصان بدلاً من شخص واحد، وبهذا يفوز بجوائز الحلم أكبر عدد ممكن من المشتركين وقريباً سوف يتم الإعلان عن موعد السحب والذي لم يتم تحديده حتى الآن، وسوف نوافيكم بموعد السحب فور الإعلان عنه.

إسم الفائزة بجائزة الـ100 ألف دولار الأولى

هذا وقد أعلنت مسابقة الحلم وبشكل رسمي عن فوز غسان نادي عزت بجائزة الـ100 ألف دولار الأولى، والذي لعب الحظ دوراً أساسياً في فوزه بهذه الجائزة كما في الفيديو المرفق بالخبر، وأشار الأغا إلى أن السحب الثاني على 100 ألف دولار أخرى سيكون يوم 29 سبتمبر من الشهر الجاري.

هذا وكان فوز غسان نادي عزت، فوزاً غريباً وفريداً من نوعه، حيث لم يكن هو الفائز من البداية، بل هناك فائزان قبله وتم الإتصال بهما على الهواء، لكنهما لم يستجيبا، فتم إجراء السحب للمرة الثالثة وكانت الـ100 ألف دولار من نصيب غسان عزت، الأردني الجنسية والذي يعيش في المملكة العربية السعودية.

جائزة الـ100 ألف دولار الثانية الليلة 29 سبتمبر

سيتم إجراء السحب على جائزة الـ100 ألف دولار الثانية الليلة، وسوف يكون هناك فائز جديد ومليونير جديد مع الحلم، والفرصة ما زالت موجودة أمام الجميع لدخول سحب اليوم.

موعد السحب الأول على 100 ألف دولار

أعلنت الحلم بشكل رسمي عن موعد سحبها المقبل، والذي تبلغ قيمته 100 ألف دولار أمريكي، وقد تحدد موعد السحب يوم 22|9| 2022، وبعده بأيام سيتم السحب الثاني على 100 ألف دولار أخرى، كما نوه الإعلامي مصطفى الأغا على أن الإشتراك في السحب الذي سيتم يوم 22 من سبتمبر الجار، سيؤهل المشترك لدخول السحب الثاني وعلى جائزة أخرى.

هذا وننتظر الآن نتيجة السحب على 100 ألف دولار الأولى، والتي سيعقبها قريباً 100 ألف دولار أخرى، والتي سيعلنها الإعلامي مصطفى الأغا غداً الخميس 29 سبتمبر 2022، وسنوافيكم بها فور الإعلان الرسمي عن الفائز.

اسم الفائز بـ150 ألف دولار

أعلنت مسابقة الحلم منذ قليل إسم الفائز بـ150 ألف دولار، وكانت من نصيب المواطن السعودي محمد علي العسير من أبها السعودية، والذي ظل يشترك بالمسابقة لثلاث سنوات، إلا أن حالفه الحظ اليوم.

السحب القادم للحلم على جائزتتين

وقد أكد الإعلامي مصطفى الأغا منذ قليل على أن سحب الحلم القادم سيكون على جائزتين قيمة كل منهما 100 ألف دولار أمريكي، كما أشار إلى وجود سحب على مليون دولار في نهاية العام الجاري 2022.

تفاصيل سحب الـ150 ألف دولار

أعلنت مسابقة الحلم، عن سحب جديد على 150 ألف دولار، وهذا المبلغ يصل إلى ملايين بعملات بعض الدول الأخرى، ومن الممكن أن يصبح المشترك مليونير في لحظة، وما عليه إلا أن يشترك بأي طريقة من الطرق الموضحة بالخبر، وإن كان من سعداء الحظ والموفقين سوف يربح مع الحلم، وفي حالة ربحه سيحقق جميع أحلامة مهما كانت صعبة، فالأحلام الآن تتحق بالأموال، ومع الحلم ستتحق أحلامك، مثل وائل نبيل الذي ربح قبل العيد 100 ألف دولار وكيلو ذهب قي غمضة عين وبضربة حظ.

وما على محبي ومتابعي مسابقة الحلم والإعلامي مصطفى الأغا، إلا قيامهم بالإشتراك في الحلم برسالة أو عن طريق الإنترنت، والموقع الرسمي للمسابقة، وباشتركك ستحقق جميع أحلامك أياً كانت هذه الأحلام، وإن كنت تظن أن أحلامك كبيرة، فالحلم سيحققها مهما كانت.

موعد سحب الـ150 ألف دولار

هذا وقد أعلنت مسابقة الحلم منذ قليل أن سحب الـ 150 ألف دولار سيكون الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، وسوف يتم إعلان إسم فائز جديد ومليونير جديد مع الحلم.

هذا وسوف يتم سحب حلم الـ150 ألف دولار على الهواء مباشرةً، وبتقديم الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، فالفرصة أمامك الآن لدخول السحب، وذلك بالدخول إلى رابط المسابقة الرسمي ثم كتابة رقم جوالك الشخصي، وبعدها تضغط على المربع أسفل الصفحة للموافقة على شروط المسابقة، ثم الضغط على أيكونة الإشتراك، بهذا تكون مؤهلاً لدخول سحب الـ150 ألف دولار، وربما يحالفك الحظ وتكون من الفائزين، فالحلم فرصة وبخطوة واحدة تشترك، وفي لحظة قد يتم إعلان إسمك كفائز في مسابقة الحلم.

طريقة الفوز في مسابقة الحلم

لا يوجد إلا طريقة واحدة للفوز بالحلم، وهذه تتمثل في الآتي.

أولاً: يجب أن تكون من المشتركين في سحب الـ150 ألف دولار القادم.

ثانياً: قم بالدخول على رابط المسابقة الرسمي.

ثالثاً: سجل رقم جوالك الخاص، لأنه سيأتيك عليه رسالة التأكيد.

رابعاً: بعد تسجيل الهاتف اضغفط على “اشترك الآن” كما هو موضح بالصورة السابقة.

خامساً: بعد الإشتراك ستأتيك رسالة من المسابقة بتأكيد اشتراك.

سادساً: بعد تأكيد الإشتراك ستصلك رسائل من الحلم عبارة عن أسئلة عامة.

سابعاً: يجب عليك الإجابة على بعض هذه الأسئلة وبشكل صحيح.

ثامناً: وهذه هي طريقة الفوز، أنه كلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تصلك كانت عبر الهاتف الذي قمت بتسجيله، كلما كانت فرصك للفوز أكبر وأكثر.

كيف تجعل فرصتك كبيرة للفوز في الحلم

والإجابة على سؤال واحد فقط من الأسئلة التي تصلك عبر هاتفك عقب الإشتراك الإشتراك تؤهلك للسحب القادم على 150 ألف دولار، ولكن ومن أجل تعزيز فرصتك للفوز يجب عليك الإجابة على أكثر من سؤال، وكلما قمت بالإجابة على أكثر عدد من الأسئلة الواردة إليك، كلما قمت بتعزيز فرصتك للفوز، وقد تصبح مليونيراً مثل المصري وائل عشم.

تنبيه هام من الحلم

كما أنه من الملاحظ أن بعض محبي الحلم يقوم بالتعليق على الصفحات الرسمية، ويكتب حلم، ويظن أنه بذلك من المشتركين، ولكن الأمر على خلاف ذلك تماماً، وقد نبهت المسابقة أكثر من مرة أن تعليقك على الصفحات الرسمية الخاصة بالمسابقة لا يؤهلك للإشتراك، لأن الإشتراك يكون إما بالدخول لصفحة المسابقة الرسمية والإشتراك، أو من خلال الإتصال بالرقم المرادف لبلدك، ولمعرفة كل تفاصيل المسابقة من خلال هذا الرابط.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

وانظر إلى أحلام المتسابقين الذين تمكنوا من تحقيق أحلامهم، بل إنه قبل كل هؤلاء، وفي نهاية العام الماضي، تمكن طبيب عراقي على المعاش من الفوز بمليون دولار، وكان يستحقها بالفعل ويبدو أنه كان بين وبين ربه شيئ، فهذا الطبيب العراقي كانت زوجته مريضة مرض لا يوجد له علاج إلا في ألمانيا، وكان يدعوا الله أن يعينه على علاجها، واشترك في الحلم وربح المليون دولار.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022

وكان آخر الفائزين في مسابقة الحلم 2022 هو المصري وائل نبيل عشم، وتمكن من الفوز بمبلغ 150 ألف دولار وكيلو ذهب خالص، وجاءت أسماء الفائزين في مسابقة الحلم منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم وفق ما يلي.

الإسم التاريخ الدولة تفاصيل الجائزة قيمة الجائزة حامد اللحياني 24 فبراير 2022 السعودية كان يحلم بالزواج وبناء مسجد وشراء بيت 150 ألف دولار عيسى بن عايل الفارسي 24 مارس 2022 عمان كان يحلم بتأمين مستقبل أولادة والعلاج من المرض 150 ألف دولار عبد الله عثمان الحام 5 مايو 2022 من السودان ويعيش بالسعودية كان يحلم بشراء منزل في الخرطوم بالسودان 250 ألف دولار أحمد عبد الحسن 26 مايو 2022 العراق كان يحلم بحياه أفضل 500 ألف دولار هاجر راشد المعماري 23- 6 -2022 عمان جائزة المستوى الفضي 10 ألاف دولار مصطفى أحمد صلاح الدين السعودية 23- 6- 2022 جائزة المستوى الذهبي 15 ألف دولار عادل عبده السعودية 23 – 6 -2022 جائزة المستوى البلاتيني 20 ألف دولار نورا عدنان السعودية 23 يونيو 2022 جائزة المستوى الماسي 30 ألف دولار وائل نبيل عشم مصر 27- 6 -2022 حلمه تأمين حياته وحياة أولاده 150 ألف دولار وكيلو ذهب

جائزة الـ100 ألف دولار وكيلو ذهب

بعد أن أسدلت الحلم الستار على جائزة النصف مليون دولار، والتي فاز بها المواطن العراقي أحمد سعيد، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن قيمة السحب الجديد القادم، وأكد الأغا أن السحب سيكون على جائزتين، الأولى على كيلو ذهب وهذه إحدى مفاجآت الحلم للعام الجاري 2022، والجائزة الثانية ستكون على 100 ألف دولار، ولمعرفة كيفية الفوز بهذه الجائزة والتأهيل لدخول السحب وكيفية الإشتراك من خلال هذا الرابط.

أسماء الفائزين

وتم إجراء السحب على 100 ألف دولار وكيلو ذهب بالفعل وفاز بها المصري “وائل نبيل” والذي لم يكن مصدقاً فوزه وبكى من شدة الفرحة، وجاءت أسماء الفائزين على مدار السحوبات الماضية وحتى اليوم وفق ما يلي:

الإسم الدولة قيمة الجائزة تاريخ السحب وائل نبيل عشم مصر “الهرم” كيلو ذهب و100 ألف دولار 27 يونيو 2022 أحمد سعيد عبد الحسن العراق 500 ألف دولار أمريكي 26 مايو 2022 عبد الله عثمان الحاج يعمل في السعودية 250 ألف دولار 5 مايو 2022 عيسى بن عايل بن راشد الفارسي عمان 150 ألف دولار 24 مارس 2022 حامد أحمد اللحياني السعودية 150 ألف دولار 24 فبراير 2022

كما أن الفوز في مسابقة الحلم لا يتطلب منك سوى الإشتراك بالمسابقة، وبعد الإشتراك من من خلال هذا الرابط، سيصلك رسالة بتأكيد الإشتراك، وإذا أردت الفوز فعليك بالإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي ستصلك عبر هاتفك، وكلما أجبت إجابة صحيحة على أكبر عدد من الأسئلة كلما زادت فرصة المشترك للفوز بالحلم، ولم يتبقى على موعد السحب إلا ساعات قليلة، فلا تضيع الفرصة، لأن الفرصة قد لا تأتيك إلا مرة واحدة، وقد تكون مليونيراً حال فوزك بجائزة الحلم التي يجري السحب عليها الإثنين 27 يونيو، فبادر الآن بالإشتراك فالفرصة ما زالت موجودة.

هذا ولم يتبقى على موعد سحب الجائزة الكبرى لمسابقة الحلم إلا أيام قليلة وإن شئت فقل ساعات قليلة، حيث تقرر أن يكون موعد السحب القادم هو الإثنين 27 يونيو الجاري، وهي هي الفرصة الأخيرة للجميع بالإشتراك الآن والتأهل لسحب الـ100 ألف دولار و1000 جرام ذهب، وهذه الجائزة قادرة على تغيير حياتك.

الفائزين بحلم 2022

وجاءت أسماء الفائزين بالحلم منذ بداية العام وحتى الآن، وفق ما يلي، كما ننوه على أن المذكورين في الجدول التالي هم الرابحون جوائز كبيرة فقط.

إسم الفائز بجائزة الحلم الدولة التي ينتمي إليها قيمة الجائزة حامد أحمد اللحياني السعودية 150 ألف دولار عيس بن عايل بن راشد الفارسي عمان 150 ألف دولار عبد الله عثمان الحام يعمل في السعودية وجنسيته سوداني 250 ألف جنيه أحمد سعيد العراق 500 ألف دولار

الحلم تعلن الفائز بجائزة الـ500 ألف دولار ومبروك لأحمد سعيد

أعلنت مسابقة الحلم منذ قليل عن إسم الفائز بنصف مليون دولار كاش، وقام الإعلامي مصطفى الأغا بتجهيز هذا المبلغ قبل إعلان إسم الفائز، وظهر مبلغ الجائزة في حقيبة بجواره أثناء إجراء عملية السحب، وكان الفائز في سحب النصف مليون دولار اليوم هو مواطن من دولة العراق يدعى أحمد سعيد عبد الحسن الرباطي، ويعمل تقني أشعة، ومتزوج ولديه ولدان، وكان يحلم أن تتغير حياته، وأخيراً تحقق حلمه اليوم 27 مايو 2022 وفاز بنصف مليون دولار، وشاهد لحظة إعلان فوزه.

مفاجآت عام 2022 من الحلم

كما أكد إعلامي مسابقة الحلم 2022 الإعلامي الكبير مصطفى الأغا على وجود مفاجآت مذهلة خلال حلم العام الجاري 2022، ومن أهم مفاجآت هذا العام أنها من أكبر سحب على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة قبل خمسة عشر عاماً، حيث أن الجوائز ستتعدى ولأول مرة حاجز الـ3.5 مليون دولار أمريكي.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم وسحب رمضان

ويمكن للجميع المشاركة في الحلم لدخول سحب رمضان على 750 ألف دولار، من خلال إرسال رسلة مكتوب فيها حلم للرقم المرادف لبلدك، والذي يمكنك معرفته من خلال هذا الرابط والضغط على كيف تشارك، كما بالصورة التالية، وستصلك رسالة فورية بتفعيل اشتراكك.

موعد سحب الحلم على 500 ألف دولار كاش

كانت مسابقة الحلم قد أعلنت عن سحبها الماضي يوم 5 مايو الجاري، وكانت قيمة الجائزة 250 ألف دولار أمريكي، وفاز بها مواطن سوداني الجنسية يعمل في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وحالفه الحظ وفاز بجائزة الحلم، وأعلن الإعلامي مصطفى الأغا أن موعد سحب الحلم القادم سيكون يوم 19 مايو الجاري، وسيكون السحب على نصف مليون دولار كاش.

طريقة الفوز في الحلم

الطريقة الوحيدة للفوز في الحلم هي أن تجيب على عدد أكبر من الأسئلة التي تصلك عبر هاتفك، بعد الإشتراك، فكلما أجاب المشترك على أكبر عدد ممكن من الأسئلة كلما كانت فرصه أكبر في الفوز.

سحب شهر رمضان مع مسابقة الحلم

بعد إجراء سحبين متتاليين على 150 ألف دولار لكل سحب منهما في مسابقة الحلم، وذلك منذ بداية العام الجاري، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن بدء الإشتراك بالمسابقة لدخول سحب شهر رمضان، وسوف يتم إجراء السحب على 750 ألف دولار، وهذا السحب عبارة سحبين في وقت للفائز.

هذا وقد أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن رصد 150 ألف دولار لجائزة الحلم المقبلة في سحبها الثاني للعام، وذلك للمشتركين العائدين، أما بالنسبة إلى المشترك الجديد فتكون جائز الحلم 100 ألف دولار، وما عليك إلا أن تشترك برسالة فقط وستكون من السعداء حال حالفك الحظ وتمكنت من الفوز بالمسابقة، ولمعرفة تفاصيل أكثر وكيفية الإشتراك بالمسابقة من خلال هذا الرابط.

حيث سيتم إجراء السحب الأول على مبلغ 500 ألف دولار كاش، أما السحب الثاني فسيكون بيت بقيمة 250 ألف دولار في أي مكان بالعالم يختاره الفائز، والفيديو السابق يوضح ذلك.

هذا ويقوم العاملين بقريق إعداد مسابقة الحلم، بالتجهيز للإعلان عن موعد أول سحب مع مسابقة حلم 2022، وسوف تحمل مفاجآت جديدة أفضل من مفاجآت العام الماضي 2021، وقريباً سوف يت الإعلان عن أول سحب خلال هذا العام.

سحب مسابقة الحلم الجديد على مليون دولار

هذا وقد أعلن الحلم عن سحب المليون دولار الليلة، ونبارك للفائز بالجائزة الكبرى لهذا العام 2021 والذي أصبح مليونيراً برسالة واحدة من هاتفة للرقم المخصص لدولته، وبهذا يتم إسدال الستار على الموسم الخامس عشر للمسابقة، وكان سعيد الحظ مليونير هذا العام هو مؤيد عبد الغني من دولة العراق وهو طبيب متقاعد، ولم يكن هو الفائز في البداية ولكن الأقدار تدخلت ليكون هو الفائز.

حيث تم الإتصال بالفائز الأساسي والذي وقع عليه الإختيار في البداية وكان مصري الجنسية، وتم الإتصال به ولكنه لم يرد على هاتف الأغا، ومن شروط المسابقة أن الفائز إذا لم يرد على الهاتف يتم اختيار شخص آخر، وكان هذا الشخص هو مؤيد عبد الغني طبيب متقاعد من العراق، وكان حلمه أن يعالج زوجته في إنجلترا، وتحقق حلمه وفاز بالميون دولار، وشاهد هذا الفيديو ولحظة إعلان إسم الفائز.

هذا وكل عام وأنت بخير وانتظروا الحلم في ثوبه الجديد وموسمه السادس عشر خلا العام 2022.

قام الإعلامي مصطفى الأغا بالإعلان رسمياً عن قيمة السحب القادم من مسابقة، والذي يقدر بمليون دولار أمريكي، وسوف يكون هذا المبلغ من نصيب سعيد الحظ، كالحاجة فاطمة عايش، والتي امتلكت منزل الأحلام في اليونان بعد فوزها بالمسابقة قبل أيام، هذا بالإضافة إلى أنها ربحت ربع مليوم دولار أمريكي، وللمزيد من خلال هذا الرابط.

مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم بشكل رسمي عن سحبها الجديد والذي سيكون على ثلاث جوائز، ليربح ثلاث أشخاص بدلاً من أن يحظى بالجائزة شخص واحد فقط، وتأتي الجوائز القادمة في السحب الجديد كالتالي:

ولم تعلن مسابقة الحلم حتى الآن موعد السحب القادم والذي سيكون على ربع مليون دولار، بالإضافة إلى سحب منزل الأحلام لسعيد الحظ.

أحمد إبراهيم يحصل على ربع مليون دولار من مسابقة الحلم 2021

فاز أحمد إبراهيم محمد بجائزة السحب الرابع من مسابقة الحلم، والتي بلغت قيمتها ربع مليون دولار، وأمسى أحمد وهو ليس معه من حطام الدنيا شئ ليصبح اليوم مليونيراً بالفعل، فأحمد الرابح سحب الحلم الرابع هو مصري الجنيه ويعمل في الإمارات، وربع 250 ألف دولار الخميس 1 يوليو، لصبح معه الآن بالعملة المصرية ما يقرب من 4 مليون جنيه مصري، وشاهد لحظة إعلان فوز أحمد إبراهيم بحلم 2021.

وقد أعلنت مسابقة الحلم اليوم عن أن السحب الرابع من الحلم سيكون على ربع مليون دولار بالإضافة إلى وجود سحب آخر على بيت الأحلام في اليونان وفي أفضل جزرها، إلا أنه لم يتم تحديد موعد السحب بالتفصيل، وسوف نوافيكم به فور تحديده والإعلان عنه.

السحب الثالث على مسابقة الحلم 2021

هذا وقد تم إجراء السحب الثالث الأحد 16 مايو في مسابقة الحلم، والذي كان على 500 ألف دولار أمريكي، وكان الفائز بهذا المبلغ المصري محمد طارق عبد الوهاب والذي يعمل محاسب بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وشاهد كما في الفيديو التالي لحظة إعلان الفائز بنصف مليون دولار وماذا سيفعل بهذا المبلغ.

هذا وقد أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم يوم الإثنين 10 مايو على موعد سحبها الثالث والذي يكون خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت قنانة إم بي مصر أنه باقي 6 أيام على السحب الثالث والذي سيكون على نصف مليون دولار وبيت الأحلام في اليونان بالإضافة إلى 30 ألف دولار إضافية للرابح، وأكد الأغا أن العيد هذا العام سيكون عيدين مع مسابقة الحلم والفائز الجديد بالسحب الثالث في عيد الفطر.

السحب الثاني في حلم 2021

وبعد انتهاء السحب الثاني من مسابقة الحلم وإعلان اسم الفائز محمود محمد العبيد والذي فاز بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، أعلن الأغا أن السحب الثالث والذي اقترب موعده وسيكون خلال شهر رمضان سيكون على نصف مليون دولار “500.000$” بالإضاف إلى تأهله للفوز ببيت في اليونان على أفضل جزرها، وطالب جمهورها بأن يحلموا وبماذا يفعلون بهذا المبلغ حال فوزهم.

السحب الأول للعام الجاري وحلم 2021

أما الفائز الأول خلال العام الجاري بأول جائزة في مسابقة الحلم الجديدة 2021 وهو محمد اللوباني، من الأردن الشقيقة، ويعيش في أبو ظبي من 15 سنة، سعياً على رزقه، ليضرب معه الحظ ويفوز بـ125 ألف دولار أمريكي، وأعرب اللوباني وزوجته عن سعادتهما بجائزة الحلم، كما أن الجائزة القادمة ستكون على 250 ألف دولار، وسوف نوافيكم بتفاصيلها قريباً.

وأعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن فتح باب الإشتراك والتسجيل في الحلم، وذلك لدخول السحب الأكبر على مليون دولار، وما عليك إلا أن تدخل على رابط المسابقة وتقوم وترسل رسالة نصية على رقم البلد التي تتواجد فيها، وبعد إرسال رسالة تقوم بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليك بشكل صحيح، ثم يتم الموافقة على كافة الرسائل النصية، وكلما زادت الرسائل النصية زادت فرصتك بالفوز بمسابقة الحلم.

وللإشتراك في مسابقة الحلم عليك اتباع الخطوات الآتية:

إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف للبلد التي تعيش فيها مكتوب حلم أو dream أو reve.

كما يمكنك الإشتراك بالحلم عن طريق الرقم المختصر.

بمجرد الإتصال أو إرسال رسالة يصلك سؤال يجب الإجابة عليه بشكل صحيح.

بعد إرسال إجابتك الصحيحة سيتم تفعيل اشتراكك بمسابقة الحلم لتربح مليون دولار أو إحدى الجوائز الإضافية الأخرى.

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الطريقة الوحيدة لمعرفة الفوز بمسابقة الحلم

ولمعرفة الفوز في جائزة الحلم فليس هناك إلا طريقة واحدة، وليست عن طريق إرسال رسائل أو الدخول على روابط أو مواقع على الإنترنت ولكن عن طريق الإتصال المباشر من “إم بي سي”، وذلك وفق ما أعلن إعلامي مسابقة الحلم الأستاذ مصطفى الأغا، وقد أكد على هذا الأمر لكي لا يتعرض أي شخص لأي عمليات استبزاو أو نصب المسابقة بريئة منها، فإعلان الفائز يكون على الهواء مباشرة عبر قناة إم بي سي والإعلامي مصطفى الأغا.

سحب ليلة السنة 2021 على مليون دولار أمريكي

هذا وسوف يتم السحب غداً في ليلة رأس السنة الجديدة 2021، ويمكن لأي شخص الإتصال والإشتراك في الحلم الأكبر بمسابقة الحلم للفوز بمليون دولار أمريكي، وهناك أرقام محددة لكل دولة وكل شركة، وبالنسبة إلى الدول التي لم يتم ذكر في القائمة التالية فعلية الإتصال بالرقم الموحد لجميع الدول (GSM 0088216101092).

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2020 Mbc Dream

السعودية Mobily 650444 Zain 755505 الإمارات Etisalat 6070 Du 3636 البحرين Batelco 94000 VIVA 98885 مصر Etisalat لـ 95450 Vodafone لـ 95450 الكويت Zain 96922 VIVA 50640 تونس Tunisie Telecom 85988 Ooredoo 85988 المغرب Inwi 9669 Orange 9669 العراق Asiacell 2266 Korek 2180 فلسطين Jawwal 1623 Wataniya 6750 سوريا MTN 1736 Syriatel 1736

السعودية: الإتصال برقم Mobily 650444، أو Zain 755505، أو Zain 755505، أو Mobily 650444، أو LEBARA 313131، أو Virgin Mobile، أو 300300، أو Thuraya 0088216101074

الإمارات: الإتصال برقم Etisalat 6070، أو Du 3636.

البحرين: الإتصال برقم Batelco 94000، أو VIVA 98885، أو VIVA 98885، أو Batelco 94000.

مصر: الإتصال برقم Etisalat لـ 95450، أو Vodafone لـ 95450، أو Orange لـ 95450

موريتانيا: الإتصال برقم Mauritel 1559

المغرب: Inwi 9669، أو Orange 9669.

تونس: Tunisie Telecom 85988، أو Ooredoo 85988أو ORANGE 85988.

الكويت: الإتصال برقم Zain 96922، أو VIVA 50640أو GSM 4141 ،gsm 4141.

العراق: الإتصال برقم Asiacell 2266، أو Korek 2180، أو Zain 2833 1200.

الأردن: الإتصال برقم Orange 98880، أو Umniah 98858، أو Zain 98858 70.

فلسطين: الإتصال برقم Jawwal 1623 أو Wataniya 6750.

سوريا: الإتصال برقم MTN 1736، أو Syriatel 1736.

عُمان: الإتصال برقم GSM 90434.

ولمعرفة أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم لجميع الدول من خلال هذا الرابط.

إسم المليونير الجديد والفائز في مسابقة الحلم

كما تم الإعلان عن الفائز بالمليون دولار، حيث أن السحبفي ليلة رأس السنة مع الإعلامي مصطفى الأغا، وذلك في بث البرنامج على أغلب قنوات شاشة إم بي سي، وذلك في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت السعودية، ساعات وسوف يتم الإعلان عن إسم المليونير الجديد، وتنوعت أحلام الشباب مع اقتراب موعد السحب، وكل شاب أو شابة يحلم بالفوز والحصول على الحلم الأكبر حلم المليون جنيه.

حاتم هيكل الفائز بالحلم الأكبر في مسابقة الحلم

هذا وقد قام الإعلامي مصطفى الأغا بالإعلان عن إسمك الفائز بحلم المليون دولار، وأسدلت 2020 الستار على حاتم حسن هيكل، وهو مصري الجنسية، ويعمل في المملكة العربية السعودية “محاسب”، ولم يكن حاتم مصدق لنفسه، وكان يظن أنها طرفة أو كاميرا خفية، كما أن زوجته لم تصدق الخبر، وشاهد في الفيديو التالي لحظة إعلان فوز حاتم هيكل بالمليون دولار.

وبهذا وبعد إعلان اسم الفائز بمسابقة الحلم، تم إسدال الستار على جوائز بلغت قيمتها 3 مليون دولار كانت موزعة على مدار العام، إلا أن الفائز الحقيقي في العام المنتهي 2020 هو حاتم حسن هيكل، والذي فاز بمليون دولار، وبالرغم من مآسي العام المنتهي، إلا أنه ختم خاتمة حسنة على أسرة حاتم، فألف مبروك لحاتم وأسرته ومحبيه.

مسابقة الحلم 2021

نؤكد على متابعينا أن أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 هي نفس أرقام الإشراك السابق في 2020 والمنشورة بالخبر، كما أن طريقة الإشتراك واحدة وهي نفس طريقة الإشتراك السابقة، وسوف يعود الحلم ويتجدد مرة أخرى، وذلك بعد فوز حاتم هيكل المصري المقيم في المملكة العربية السعودية بجائزة الحلم الأكبر حلم المليون دولار أمريكي.

تغير حلم حاتم حسن هيكل في مسابقة الحلم وأول لقاء له

كان حاتم هيكل المصري المقيم في السعودية منذ 20 سنة ويعمل محاسب هو الفائز بالحلم الأكبر وجائة المليون الدولار، والتي تساوي أكثر من 15 مليون و700 ألف جنيه مصري، وفي أول لقاء لقاء لهيكل كما في الفيدو التالي، أكد أنه كان في حالة ذهو كامل ولم يستوعب فوزه بمليون دولار، كما أن الغريب في الواقعة أن حاتم لم يقل لأي أحد “زوجته أو أولاده” وأراد أن تكون مفاجأة، ولكن بعدما ذهب إلى بيته لانتظار إعلان الفائز فوجئ أنه هو الفائز، ويمكنكم الإستماع للفيديو الآتي كامل.

ترقبوا حلم 2021 في ثوبه الجديد

هذا ونشر الموقع الرسمي لمسابقة الحلم بأنه سوف يعود قريباً في ثوبه الجديد “ترقبوا وانتظروا”، وربما تكون أنت الفائز، وربما يكون عام 2021 عام سعيد عليك وتربح مليون دولار برسالة واحدة، كما حدث مع حاتم هيكل، وللمزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط.

هذا وسوف يعود الحلم من جديد عبر مسابقة الحلم 2021 لربح 3.5 مليون دولار موزعة على مدار العام، وذلك لمزيد من الفائزين في المسابقة، وخلال هذا العام سوف يكون هناك مليونير جديد على غرار حاتم هيكل المصري الذي ربح مليون دولار برسالة قصيرة من هاتفه، ما كان يظن أنها ستكون سبباً في جعله مليونير ليربح أكثر من 15 مليون جنيه.

وقامت المسابقة بالإعلان عن قيامها بعرض جوائز يومية تقدر بثلاثة آلاف دولار أمريكي لعدد من الفائزين، كما أن ستقوم بالسحب على جوائز أسبوعية قدرها عشرة آلاف دولار لكل فائز، وخمسون ألف دولار جائزة شهرية لكل فائز ولأكثر من مشترك، وليس هذا فحسب بل إنها ستعرض جائزة كبرى بـ250 ألف دولار، وللمزيد حول الحلم 2021 وثوبها الجديد من خلال هذا الرابط.

مفاجآت مسابقة الحلم 2021

هذا ومنذ يومان تقريباً أعلن الإعلامي مصطفى الأغا أنه سيكون هناك مفاجآت كبيرة بمسابقة الحلم العام الجاري، مؤكداً أن مفاجآت الحلم 2021 ستكون مذهلة، ومن ضمن المفاجآت أن السحب هذا العام سيكون الأكبر على الإطلاق حيث سيكون على 3.5 مليون دولار، كما أن الإشتراك سيكون من خلال الموقع الرسمي ودون الحاجة إلى أرقام هواتف لكل دولة، فقط ما عليك إلا الدخول على الرابط الرسمي وكتباة رقم هاتفك، وستصلك رسالة بتفعيل اشتراكك.