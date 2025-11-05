شاهد بالصورة.. في لفتة جميلة وجدت الإشادة والتقدير.. الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي تعلن مواعيد مباريات فريقها بتوقيت مدينة الفاشر والجمهور السوداني يعلق: (شكرا رجاء ديمة المغرب)

نالت صفحة نادي الرجاء البيضاوي المغربي, لكرة القدم إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد لفتة جميلة قامت بها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت صفحة الرجاء, عن موعد مباريات فريقها بتوقيت عدد من عواصم الدول العربية والأوروبية. واختارت الصفحة مدينة الفاشر, غربي السودان, توقيتاً للسودان, وسط تعليقات مشيدة من الجمهور السوداني, على صفحة الرجاء عبر فيسبوك كان أبرزها: (شكرا رجاء ديمة المغرب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

