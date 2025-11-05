سواريس يغيب عن المباراة الحاسمة لإنتر ميامي للإيقاف

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : سيغيب مهاجم إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم الأوروغوياني لويس سواريس عن صفوف فريقه في المباراة الثالثة الحاسمة من الدور الأول لـ"بلاي أوف" الشرق أمام ناشفيل، وذلك بعدما تم ايقافه على خلفية سلوكه العنيف خلال خسارة المباراة الثانية نهاية الأسبوع الماضي.

وفرضت لجنة الانضباط في الدوري الأميركي عقوبة إيقاف سواريس لمباراة واحدة وغرامة مالية لم يُكشف عنها، وذلك بسبب سلوكه العنيف في الدقيقة 71 من مباراة إنتر ميامي التي خسرها أمام ناشفيل 1 2.

وسيفتقد إنتر ميامي الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لجهود مهاجمه الأوروغوياني البالغ 38 عاما عن المباراة الحاسمة عندما يستضيف ناشفيل السبت في ثالث مبارياتهما في الدور الأول من الـ"بلاي أوف"، حيث يتأهل الفائز بمباراتين من أصل ثلاث.

وصدر قرار الإيقاف بحق سواريس بعدما عمد إلى ركل وضرب أندي نجار مدافع ناشفيل الذي سقط أرضا في منطقة الجزاء بعد تعرضه للضرب.

وسبق أن تم إيقاف سواريس هذا الموسم، حيث غاب عن ثلاث مباريات في الدوري بعد بصقه على أحد مسؤولي سياتل ساوندرز بعد لحظات من خسارة إنتر ميامي نهائي كأس الرابطتين التي تجمع بين الأندية المكسيكية والأميركية.