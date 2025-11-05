تصدر المملكة بـ16 مدينة صحية معتمدة: وزير الصحة يؤكد التزامها بجعل صحة الإنسان محور التنمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدّرت المملكة العربية السعودية دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بعدد المدن الصحية المعتمدة، حيث وصلت الى 16 مدينة معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل برنامج المدن الصحية التابع لوزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية العامة للصحة في تحقيق بيئات صحية مستدامة تعزز جودة الحياة.

وفي هذا السياق، أكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن هذا التقدم يعكس التزام المملكة بجعل صحة الإنسان محورًا للتنمية الحضرية، وترسيخ مبدأ الوقاية وفق رؤية 2030.

وأوضح الوزير أن اعتماد المملكة لبرنامج “المدن الصحية” يعد الأول من نوعه على مستوى المنظمة العالمية، حيث يعمل على إعادة صياغة مفهوم الصحة كنمط حياة يومي يعتمد على التخطيط العمراني الصحي والمشاركة المجتمعية.

ويتطلب اعتماد المدن الصحية تحقيق 80 معيارًا دوليًا تشمل مجموعة من القضايا الأساسية كتمكين المجتمع من أجل الصحة والتنمية، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات المختلفة.

ويعكس التوسع السريع في اعتماد المدن الصحية تحولًا نوعيًا في التنمية الحضرية، حيث يعزز الوقاية وينشط دور المجتمع لبناء بيئات تدعم الصحة وتحسن جودة الحياة.